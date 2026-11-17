Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Dự buổi làm việc có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40km², với 102 đơn vị hành chính cấp xã và 1.546 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Dân số toàn tỉnh trên 3,3 triệu người, gồm 45 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24,9%. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 81 xã và 1.204 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 16 xã khu vực I, 14 xã khu vực II, 51 xã khu vực III và 449 thôn đặc biệt khó khăn.

Đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 34.411 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,13% tổng số hộ dân toàn tỉnh; hộ cận nghèo có 40.101 hộ, chiếm tỷ lệ 4,81%. Riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số có 22.717 hộ, chiếm tỷ lệ 12,44% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh và chiếm tới 66,02% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; hộ cận nghèo dân tộc thiểu số có 18.875 hộ, chiếm 10,34%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại một số xã khu vực III lên tới trên 30%-40%.

Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 tính đến ngày 31/10/2026, đối với mục tiêu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, hiện chưa có đủ số liệu và cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành.

Thành viên đoàn công tác Trung ương trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành: Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả bình quân 3,76%/năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Các mục tiêu, chỉ tiêu chưa hoàn thành, tiếp tục thực hiện trong năm 2026 gồm: Nhóm mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nhóm mục tiêu về giáo dục và nhóm mục tiêu về đào tạo nghề.

Riêng nhóm mục tiêu về bảo tồn, phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch và khả năng cân đối nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Có 3/9 nhóm mục tiêu dự kiến không đạt yêu cầu đề ra, gồm: Nhóm mục tiêu về giảm số xã, thôn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn; nhóm mục tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe; nhóm mục tiêu về công tác định canh, định cư, giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Theo kế hoạch vốn ngân sách sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn hơn 6.414 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 3.612 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 2.801 tỷ đồng; bao gồm vốn đầu tư hơn 4.649 tỷ đồng, trong đó vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 hơn 193 tỷ đồng, vốn giai đoạn 2026-2030 hơn 4.456 tỷ đồng.

Vốn sự nghiệp hơn 1.764 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.002 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 762 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 hơn 843 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 447 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 396 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức rà soát, đề xuất nhu cầu cấp thiết bố trí nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết các nhu cầu cấp thiết liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.168 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ đất ở cho 2.700 hộ, kinh phí 270 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho 2.700 hộ, với kinh phí 270 tỷ đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 300 hộ, với kinh phí 30 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 37 công trình, với kinh phí 611 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 32.000 hộ, với kinh phí 96 tỷ đồng; hỗ trợ điện sinh hoạt cho 84 công trình, với kinh phí 327,9 tỷ đồng; hỗ trợ các nội dung cần thiết khác là 74 dự án, với kinh phí 1.133 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 hơn 745 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 668 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 76,8 tỷ đồng. Kết quả giải ngân lũy kế từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/10/2026 được hơn 334 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch, trong đó ngân sách Trung ương hơn 312 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 21 tỷ đồng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến độ giải ngân chậm do một số khó khăn, vướng mắc như: Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia không bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà chủ yếu được thực hiện thông qua tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ. Quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ bàn giao mặt bằng tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Tình trạng khan hiếm một số loại nguyên vật liệu xây dựng, giá vật tư, nhiên liệu biến động làm gia tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. Bên cạnh đó, một số nhà thầu gặp khó khăn về năng lực tài chính, kinh nghiệm và nguồn nhân lực, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thi công theo hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo các sở, ngành và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giải trình, tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng thời thông tin về những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong quá trình thực hiện.

Các thành viên Đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngoài nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đầu tư phát triển tại 51 xã và 449 thôn, buôn đặc biệt khó khăn và thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Trưởng đoàn công tác Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, Đắk Lắk là tỉnh miền núi có diện tích rộng, dân số đông, có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều xã, thôn, buôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì vậy, tỉnh cần chủ động và bố trí nguồn vốn đối ứng triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cần xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Tập trung rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành, các công trình còn dang dở… để tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện, phát huy hiệu quả công trình, dự án.

Cùng với đó, Đắk Lắk là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực nên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn của chương trình, xem đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển.

Tỉnh cũng cần hỗ trợ cấp xã về nguồn nhân lực, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.