Đắk Lắk tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An nhằm rà soát tiến độ bồi thường, GPMB đối với các dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, nhiều dự án đang được triển khai tích cực, trong đó một số công trình đạt khối lượng thi công khá cao. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây sân khấu Lộ Thiên đạt khoảng 80% khối lượng; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ - Lương Văn Chánh (Xóm Ké) đạt khoảng 75%; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường Suối Bạc 4, gói thầu 03XL đạt khoảng 68%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu.

Công tác GPMB tại nhiều dự án cũng được các địa phương tập trung thực hiện. Đối với dự án Khu dân cư dọc đường ĐT649 và đường liên thôn từ cây xăng đến khu dân cư Phú Sơn, xã An Ninh Đông, mặt bằng đã được bàn giao để nhà thầu triển khai thi công. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 64 trường hợp, trong đó 59 trường hợp đã nhận tiền.

Tại công trình KTKT Khu dân cư Khoan Hậu, phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 63 đối tượng. Đường nội thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2) đã phê duyệt phương án cho 62 hộ. Trong khi đó, Trung tâm văn hóa đa năng thị xã Sông Cầu đã phê duyệt phương án cho 39/40 hộ dân bị ảnh hưởng.

Một số dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục GPMB. Công tác kiểm kê, xét quy chủ, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường được triển khai song song. Cụ thể, tại Khu phố Chợ phường Xuân Phú đã kiểm kê 57/74 hộ dân; Hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm đô thị Sông Cầu kiểm kê 30/33 hộ; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Xuân Phú kiểm kê 53/54 hộ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh một số vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc, quy chủ sử dụng đất, bố trí tái định cư và điều chỉnh giá đất. Một số hộ dân chưa phối hợp kiểm kê hoặc chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An tập trung rà soát từng dự án, từng trường hợp cụ thể còn tồn tại để đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ GPMB, thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đánh giá tiến độ một số công trình còn chậm, trong đó sự phối hợp giữa địa phương và Ban Quản lý dự án chưa đồng bộ, nội dung báo cáo còn chung chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể cho từng công trình, phân kỳ thời gian, xác định rõ khối lượng mặt bằng cần bàn giao và trách nhiệm của từng đơn vị. Tiến độ GPMB, thi công và giải ngân phải được cập nhật thống nhất, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Trường hợp tiếp tục để xảy ra chậm tiến độ nhưng không có giải pháp phối hợp hiệu quả, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.