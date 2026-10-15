Đắk Lắk tập trung phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5, các ban, sở, ngành của tỉnh và các xã biên giới đất liền của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đắk Lắk có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh và đối ngoại trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh có 4 xã biên giới đất liền là Buôn Đôn, Ea Bung, la Lốp và Ia Rvê, tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, với đường biên giới dài 71,972km.

Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Đăng Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 16-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao đổi ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nổi bật là lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục là ngành sản xuất và sinh kế chủ lực của cư dân biên giới. Tỉnh đã triển khai các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả chịu hạn, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển sản xuất gắn với bảo vệ rừng.

Riêng giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia bố trí trên địa bàn hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn trước sắp xếp là hơn 873 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và dịch vụ thiết yếu. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại 4 xã biên giới giai đoạn 2021-2025 giảm 4,73%, vượt mục tiêu giảm bình quân khoảng 3%/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo tại một số địa bàn vẫn còn cao so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước được cải thiện. Trong giai đoạn 2018-2025, tỉnh triển khai 26 công trình, dự án với tổng vốn hơn 1.191 tỷ đồng, tập trung cho giao thông, cấp nước, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi, du lịch và quốc phòng. Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh dài 98,5km; tuyến đường tuần tra biên giới đang khai thác góp phần kết nối địa bàn và bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Các công trình điện, nước, y tế, thông tin và hạ tầng lưỡng dụng cũng được quan tâm. Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp: trước sắp xếp mới có 1 trong 4 xã đạt chuẩn, chưa đạt mục tiêu đề ra. Sau sắp xếp, với tiêu chí nâng cao hiện chưa có xã nào bảo đảm tiêu chí xã nông thôn mới.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến. Đến năm 2025, 4 xã biên giới có 13 trường tiểu học, trung học cơ sở với 4.387 học sinh. Điểm nhấn đáng ghi nhận là việc ưu tiên đầu tư các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Buôn Đôn, la Lốp, Ia Rvê đã đưa vào hoạt động năm học 2026 -2027; đồng thời đang triển khai xây dựng trường tại xã Ea Bung, tạo điều kiện chăm lo học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Mạng lưới y tế cơ sở được duy trì, kết hợp hiệu quả các hoạt động quân-dân y; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng. Cả 4 xã biên giới đều có hệ thống truyền thanh; chính sách dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất và an sinh xã hội được triển khai phù hợp điều kiện địa bàn.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, rừng và ổn định dân cư được chú trọng. Tỉnh từng bước rà soát quy hoạch, quản lý đất ở, đất sản xuất, đất có nguồn gốc lâm nghiệp; đẩy mạnh bảo vệ rừng gắn với sinh kế....

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, công tác quốc phòng-an ninh và chủ quyền biên giới luôn được giữ vững; đối ngoại ngày càng được tăng cường. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, quân sự và chính quyền cơ sở duy trì tuần tra, kiểm soát, quản lý đường biên, cột mốc, chủ động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kinh tế khu vực biên giới phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa mạnh; giảm nghèo chưa thật bền vững. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế, hạ tầng số còn thiếu và chưa đồng bộ; xây dựng nông thôn mới chưa đạt kỳ vọng. Nguồn lực đầu tư phụ thuộc nhiều vào ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động xã hội hóa còn hạn chế....

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã biên giới, cùng sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các xã biên giới đất liền vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sinh kế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16-NQ/TW và quyết tâm tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.