Đắk Lắk tập trung khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán

Ngành thuế tập trung rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế. Ảnh minh họa: Hoàng Ngọc - TTXVN

Trong 2 tháng cuối năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và phối hợp tháo gỡ khó khăn tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu thu ngân sách trên 3.100 tỷ đồng, góp phần hoàn thành dự toán cả năm.

Đối với khoản thu tiền sử dụng đất, Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định cần theo dõi sát tiến độ triển khai từng dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các Ban Quản lý dự án và đơn vị liên quan thực hiện; thường xuyên đánh giá khả năng phát sinh nguồn thu, kịp thời nhận diện vướng mắc để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đây là nhiệm vụ đáng chú ý trong bối cảnh thu tiền sử dụng đất mới đạt 3.337 tỷ đồng sau 10 tháng, trong khi để đạt kịch bản thu ngân sách 19.694 tỷ đồng của tỉnh, khoản thu này cần đạt 7.121 tỷ đồng trong cả năm. Như vậy, số thu cần thực hiện trong 2 tháng còn lại lên tới 3.784 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu trên tất cả lĩnh vực, địa bàn và đối tượng nộp thuế; chủ động rà soát, đánh giá nguồn thu, xác định những lĩnh vực, khoản thu còn dư địa để tập trung khai thác. Công tác kiểm tra, giám sát kê khai, nộp thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng được tăng cường; xử lý các hành vi vi phạm, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Thuế tỉnh Đắk Lắk đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Qua đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao mức độ tuân thủ và mở rộng cơ sở thu ngân sách.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, lũy kế 10 tháng năm 2026, số thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 13.833 tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán Trung ương giao. Trong cơ cấu nguồn thu, thuế, phí (không kể tiền sử dụng đất) đạt 10.497 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán Trung ương giao, 88,5% dự toán HĐND tỉnh giao và 84,2% kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh; tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Ngược lại, tiến độ thu tiền sử dụng đất còn chậm. Trong tổng số 3.337 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất, nguồn thu từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đạt 586 tỷ đồng. Tính đến ngày 29/10, khoản thu này mới phát sinh tại 48/105 dự án, tương đương 10,5% dự toán 6.090 tỷ đồng được giao; bằng 60,7% dự toán Trung ương, 54,8% dự toán HĐND tỉnh và 46,1% kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh.

Một số khoản thu khác cũng chưa đạt tiến độ theo kịch bản tại Kế hoạch số 435/KH-UBND của UBND tỉnh, trong đó thu tiền thuê đất mới đạt 58,7%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 23,1%.

Thuế tỉnh Đắk Lắk nhận định, tiến độ thu từ tiền sử dụng đất và một số khoản thu khác đang tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thành dự toán. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, ngành và đơn vị liên quan trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Năm 2026, Trung ương giao Thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách trên địa bàn 16.968 tỷ đồng; trong khi UBND tỉnh đặt mục tiêu thu 19.694 tỷ đồng theo kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số. Riêng nguồn thu từ thuế, phí, đơn vị phấn đấu cả năm đạt 12.573 tỷ đồng, cao hơn 112 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng hai con số.