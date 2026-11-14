Đắk Lắk tập huấn kỹ năng phát ngôn, quản lý thông tin báo chí năm 2026 cho cán bộ cơ sở

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản năm 2026. Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị và cơ quan báo chí.

Trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập trung phổ biến, phân tích những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí và xuất bản năm 2026.

Bên cạnh nội dung pháp lý, báo cáo viên cũng hướng dẫn các kỹ năng tiếp xúc, trao đổi, làm việc với phóng viên, nhà báo; cách thức tiếp nhận, phản hồi thông tin và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình phối hợp với các cơ quan báo chí.

Theo báo cáo viên, thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp cơ sở, vẫn còn tình trạng cán bộ, lãnh đạo e ngại, né tránh tiếp xúc với báo chí do chưa nắm rõ quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk.

Thực tế này có thể dẫn đến lúng túng trong quá trình xử lý các vấn đề báo chí quan tâm, ảnh hưởng đến tính kịp thời, công khai và minh bạch trong hoạt động thông tin, tuyên truyền. Vì vậy, việc trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng môi trường thông tin minh bạch.

Một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị làm rõ là sự khác biệt giữa phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, hoạt động phát ngôn phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền theo quy định; trong khi việc cung cấp thông tin có thể được triển khai bằng nhiều hình thức, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Việc nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ các quy định không chỉ giúp cán bộ, lãnh đạo chủ động hơn khi làm việc với báo chí mà còn hạn chế tình trạng cung cấp thông tin thiếu chính xác, không đúng thẩm quyền hoặc chậm phản hồi những vấn đề được dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin báo chí. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra phân tích, giải đáp, giúp đội ngũ cán bộ quản lý có thêm kinh nghiệm trong ứng xử, phối hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Học viên trao đổi về thực tiễn quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin tại địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí.

Trong bối cảnh yêu cầu thông tin ngày càng nhanh và đa chiều, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác có vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Đây cũng là cơ sở tăng cường tính công khai, minh bạch, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Qua đó, góp phần phát huy vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, phản ánh thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển địa phương.