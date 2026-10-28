Đắk Lắk tập huấn chống sượng, phòng ngừa cadimi, nâng cao chất lượng sầu riêng bền vững

Quang cảnh hội nghị tập huấn giải pháp chống sượng, phòng ngừa cadimi trên cây sầu riêng tại xã Krông Pắc.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường UBND xã Krông Pắc, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và đông đảo hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn.

Về phía địa phương có ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc và ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã. Đại diện Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk có ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam và Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Đại diện Công ty PRONTON FUSION, Công ty Bayer Việt Nam, Vietcombank cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất sầu riêng cũng tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng hành cùng nông dân nâng cao chất lượng sầu riêng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc nhấn mạnh vai trò của cây sầu riêng đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Tuy nhiên, sản xuất sầu riêng hiện đối mặt với nhiều thách thức như hiện tượng sượng trái, sâu bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng đất và nguy cơ tồn dư các chất không mong muốn trong nông sản. Trong đó, việc kiểm soát cadimi đang được quan tâm khi các thị trường xuất khẩu ngày càng chú trọng yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo địa phương, việc tổ chức tập huấn nhằm giúp nông dân tiếp cận kiến thức khoa học, trao đổi trực tiếp với chuyên gia và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện canh tác thực tế. Qua đó, từng bước chuyển từ phương thức sản xuất dựa chủ yếu vào kinh nghiệm sang áp dụng quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, chú trọng bảo vệ đất, nguồn nước và môi trường sinh thái.

Địa phương cũng định hướng gắn nâng cao chất lượng sản phẩm với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc tại xã Krông Pắc.

Chú trọng dinh dưỡng, phòng ngừa nguy cơ nhiễm cadimi

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ về thực trạng ngành hàng và những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển. Các nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và tăng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Theo đó, hiện tượng sượng trái ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thương phẩm, trong khi nguy cơ nhiễm cadimi đòi hỏi người trồng quan tâm hơn đến chất lượng đất, nước tưới và nguồn vật tư nông nghiệp. Việc kiểm soát cần được thực hiện từ vùng trồng, kết hợp quản lý quy trình sản xuất và minh bạch thông tin sản phẩm.

Trong phần chuyên đề kỹ thuật, Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam chia sẻ giải pháp quản lý dinh dưỡng trên cây sầu riêng, nhấn mạnh việc sử dụng phân bón hợp lý, cân đối dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, góp phần nâng cao chất lượng trái và duy trì độ phì nhiêu của đất.

Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng tại hội nghị tập huấn.

Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh trao đổi về kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch, biện pháp phòng ngừa nguy cơ nhiễm cadimi và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình canh tác.

Cadimi là kim loại nặng có khả năng tích lũy trong đất và đi vào cây trồng. Vì vậy, kiểm soát nguồn đầu vào, đánh giá chất lượng đất, nước tưới và sử dụng vật tư nông nghiệp phù hợp là những nội dung cần được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm trong sản xuất.

Bên cạnh đó, đại diện Công ty PRONTON FUSION giới thiệu giải pháp hạn chế hiện tượng sượng trái; Công ty Bayer Việt Nam chia sẻ các giải pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Những nội dung này giúp nông dân có thêm thông tin để chủ động chăm sóc vườn cây, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và an toàn nông sản.

Ông Nguyễn Ngọc Trai, Giám đốc Công ty Protonfusion, chia sẻ giải pháp dinh dưỡng cho cây sầu riêng.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, hướng đến sản xuất bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk triển khai nội dung bàn giao tài khoản hệ thống truy xuất nguồn gốc cho UBND xã Krông Pắc. Hoạt động có sự tham gia của ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk và ông Minh Đức Uy, Trưởng ban Công nghệ.

Việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc hướng đến hỗ trợ địa phương ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, minh bạch thông tin nông sản, phục vụ công tác quản lý vùng trồng và kết nối thị trường. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của đối tác và người tiêu dùng đối với sản phẩm sầu riêng.

Nông dân trao đổi về giải pháp phòng ngừa cadimi và hạn chế sượng trái sầu riêng.

Tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và người trồng sầu riêng còn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế.

Thông qua chương trình, UBND xã Krông Pắc và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk hướng đến nâng cao nhận thức, đổi mới tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu chất lượng, an toàn.

Việc chủ động phòng ngừa nguy cơ nhiễm cadimi, kiểm soát sâu bệnh, nâng cao chất lượng trái và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần bảo vệ giá trị nông sản, môi trường sản xuất và sức khỏe người tiêu dùng. Đây là nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển chuyên nghiệp, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.