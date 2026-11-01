Đắk Lắk tập huấn báo cáo viên pháp luật thực hiện Đề án 1371

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn báo cáo viên pháp luật trong thực hiện Đề án 1371 năm 2026 tại Đắk Lắk. Ảnh: Trung Thông

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định pháp luật về công tác chứng thực; thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai; thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết và những vướng mắc thường gặp.

Các học viên đồng thời được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; an ninh mạng và các hình thức lừa đảo trực tuyến như giả danh cơ quan nhà nước, chiếm đoạt tài khoản, sử dụng công nghệ deepfake và AI để giả mạo; bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin căn cước và thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Lớp tập huấn cũng cập nhật những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan trực tiếp đến người dân.

Theo mục tiêu Đề án 1371, giai đoạn 2025 - 2027 là giai đoạn đẩy mạnh thực hiện, bảo đảm các mục tiêu đề ra. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng và phương pháp phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ, thành viên các lực lượng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xác định rõ trách nhiệm, nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt vào từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Việc tuyên truyền cần lựa chọn vấn đề trọng tâm, cách thức truyền đạt dễ hiểu, gần gũi, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa vi phạm và tự giác chấp hành pháp luật.