Đắk Lắk tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Mô hình hỗ trợ bò sinh sản giúp nhiều gia đình ở miền núi tỉnh Đắk Lắk thoát nghèo. (Ảnh: Hoàng Thùy/Vietnam+)

Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đã tạo động lực giúp nhiều xã miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chuyển mình mạnh mẽ.

Người dân được trao cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật và cách tổ chức sản xuất theo hướng bền vững hơn, từ đó giúp nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Gia đình anh Y Ruyn Byã ở buôn Kla, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.000 cây càphê, trồng xen khoảng 200 cây sầu riêng. Vườn càphê được trồng từ nhiều năm trước và được chăm sóc theo phương thức truyền thống nên năng suất và chất lượng chưa được như mong muốn.

Qua sự giới thiệu của trưởng buôn, anh biết đến lớp học nghề trồng, chăm sóc càphê tổ chức tại địa phương và đăng ký tham gia. Có sẵn vườn cây, anh có thể liên hệ nội dung được hướng dẫn với công việc hằng ngày, đồng thời mang những vướng mắc trong sản xuất đến trao đổi tại lớp.

Còn anh Y Lương Ksor ở xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, nhờ sự động viên của trưởng buôn và chính quyền địa phương, anh theo học lớp đào tạo nghề chăn nuôi heo.

Anh chia sẻ: “Tôi được giảng viên hướng dẫn kỹ về nghề, cách tìm nguồn thức ăn tốt trên mạng và chăm sóc heo khỏe mạnh. Lớp đào tạo nghề giúp người nghèo như tôi có thêm sinh kế cải thiện cuộc sống.”

Đó chỉ là 2 trong hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu của bản thân và điều kiện tại địa phương. Theo đó, những năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Qua đó, nhận thức và hành động của nhiều người dân vùng nông thôn đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều người không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Họ được đào tạo, tiếp cận công nghệ và nắm bắt kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt. Từ đó vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2024, tỉnh Đắk Lắk đã đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho hơn 34.000 lao động nông thôn. Sau sáp nhập, năm 2025 có khoảng 5.400 lao động tiếp tục được đào tạo.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương đạt 70%, trong đó 27% có bằng cấp, chứng chỉ.

Để những lớp nghề ngắn hạn có thể tạo cơ hội việc làm, nội dung đào tạo phải tính đến nhu cầu sử dụng lao động sau khóa học. Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thời lượng đào tạo có thể rút gọn nhưng phần thực hành được chú trọng để người học sớm sử dụng được kỹ năng đã học.

Ông Trần Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhà trường phối hợp với các địa phương khảo sát nhu cầu, mở các lớp nghề phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông nhấn mạnh, chú trọng vào nhu cầu xã hội, hiện nay doanh nghiệp đang cần gì, xã hội đang cần những ngành nghề gì, thì nhà trường sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường để đào tạo, giúp học viên có thời gian đào tạo ngắn nhưng có đầy đủ kiến thức như đào tạo một cách chính quy, thường là từ 3-6 tháng, để giúp người lao động khi ra trường có thể tham gia luôn vào thị trường lao động hiện đang cần.

Theo Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo trên 85%; ưu tiên lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Một lớp nghề có thể chỉ kéo dài vài tháng, nhưng giá trị không dừng ở tấm chứng chỉ. Quan trọng hơn là người học có thêm cơ hội tìm việc, tự tạo việc làm và có thêm nguồn thu nhập. Khi nghề được lựa chọn sát nhu cầu và gắn với đầu ra sau đào tạo, nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia mới thực sự đi vào đời sống, mở thêm cơ hội để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động vươn lên./.