Đắk Lắk: Tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2035, hướng tới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ, tự sản xuất linh kiện, thiết bị đầu vào, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Đây là một hướng đi nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khi thành lập khu công nghiệp, tỉnh dành tối thiểu 5 ha hoặc 3% tổng diện tích đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Chương trình tập trung nâng chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chuyển đổi số, nhà máy thông minh và đào tạo nhân lực chất lượng cao là những nội dung được chú trọng.

Các lĩnh vực được định hướng kết nối gồm điện tử thông minh, thiết bị năng lượng, đường sắt, cơ khí và tự động hóa, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày. Thông qua liên kết với doanh nghiệp dẫn dắt trong nước và quốc tế, tỉnh hướng tới xây dựng năng lực sản xuất mới, tăng khả năng thích ứng, từng bước làm chủ công nghệ lõi.

Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử 25%, cơ khí chế tạo 40%, ô tô 22%, dệt may và da giày cùng đạt 60%, công nghiệp công nghệ cao 15%. Đến năm 2035, các tỷ lệ tương ứng dự kiến đạt 35%, 50%, 32%, 70%, 70% và 20%.

Cùng với các chỉ tiêu sản xuất, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ 15 doanh nghiệp được tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp yêu cầu quốc tế. Trong đó, dự kiến khoảng 8 doanh nghiệp áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn, đào tạo.

Tỉnh dự kiến hỗ trợ 3 doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu và phát triển, trong đó 1 doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ thành công. Hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao dự kiến hỗ trợ 20 doanh nghiệp, thông qua liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức liên quan.

Đến năm 2035, quy mô hỗ trợ tư vấn, đào tạo quản trị dự kiến đạt 20 doanh nghiệp, trong đó 10 doanh nghiệp áp dụng thành công. Chương trình cũng dự kiến hỗ trợ 5 doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm, với 3 doanh nghiệp triển khai thành công; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho 30 doanh nghiệp công nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chương trình xác định tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, công nghệ và kết nối thị trường. Đắk Lắk định hướng thu hút dự án có vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, có cam kết chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa; hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư sản xuất và tiếp nhận công nghệ mới, công nghệ cốt lõi.

Về nâng chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp được định hướng hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Các hoạt động tư vấn, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý được gắn với yêu cầu của chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn quốc tế.

Chuyển đổi xanh được lồng ghép với đổi mới công nghệ, từ nghiên cứu nguyên liệu thân thiện môi trường, nguyên liệu tái chế đến xử lý nước thải, sử dụng hóa chất, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng năng lượng tái tạo. Tỉnh đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình nâng cấp công nghệ, quản trị, chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp nhà máy thông minh.

Ở khâu thị trường, chương trình chú trọng xác định doanh nghiệp dẫn dắt trong từng chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm và kết nối khách hàng. Hoạt động xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối được gắn với mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh và đối tác nước ngoài.

Các dự án ưu tiên thu hút gồm sản xuất linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác, vật liệu mới, thiết bị điện, điện tử; sản phẩm phục vụ công nghiệp năng lượng, đóng tàu, logistics và chế biến, chế tạo, phù hợp quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk được giao chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá chương trình; phối hợp xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm, tổng hợp kết quả để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương. Nguồn lực thực hiện gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Chương trình xác định khi thành lập khu công nghiệp, dành tối thiểu 5 ha hoặc 3% tổng diện tích đất công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và đối tượng ưu tiên khác thuê, thuê lại. Với cụm công nghiệp, ưu tiên dành tối thiểu 5% diện tích đất công nghiệp khi thành lập để quy hoạch cụm liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh nghiên cứu hình thành khu, cụm liên kết ngành phù hợp quy hoạch và khả năng thu hút đầu tư.