Đắk Lắk tăng tốc trồng rừng, cây phân tán, quyết tâm hoàn thành kế hoạch trong năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong dân, góp phần nâng cao độ che phủ và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 14842/UBND-NNMT về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 02587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025, năm 2026 toàn tỉnh phải hoàn thành 5.762,28 ha rừng tập trung, gồm 306,21 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 5.456,07 ha rừng sản xuất. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu trồng 58.847 cây phân tán.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh mới trồng được khoảng 1.802,35 ha rừng tập trung, đạt 31,3% kế hoạch; số cây phân tán đã trồng đạt 13.220 cây, tương đương 22,5% chỉ tiêu.

Với thời gian còn lại của năm chỉ hơn 3 tháng, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, gồm 3.959,93 ha rừng tập trung và 45.627 cây phân tán. Bình quân mỗi tháng, toàn tỉnh phải trồng hơn 1.320 ha rừng tập trung và khoảng 15.209 cây phân tán mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Trước yêu cầu về tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng xác định rõ trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Các địa phương phải khẩn trương rà soát, phân loại diện tích đủ điều kiện để tổ chức trồng ngay theo khung thời vụ, tránh tình trạng chờ đến cuối vụ mới triển khai.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch tăng tốc, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu trồng rừng, trồng cây. Các đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học được vận động tham gia trồng cây tại khu vực công cộng, tuyến đường, khuôn viên trường học và những địa điểm phù hợp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ động chuẩn bị hiện trường, cây giống và vật tư. Đối với diện tích rừng sau khai thác, phải tổ chức trồng lại ngay trong vụ kế tiếp. Việc lựa chọn cây giống cần ưu tiên loại có chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp điều kiện sinh thái, trong đó chú trọng cây bản địa và từng bước chuyển sang phát triển rừng gỗ lớn, rừng đa mục tiêu.

Sau khi trồng, các đơn vị phải tổ chức nghiệm thu, theo dõi sinh trưởng, giao trách nhiệm quản lý, chăm sóc nhằm nâng cao tỷ lệ cây sống và hiệu quả đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện trên toàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm bám sát địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở. Ngành cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, ảnh viễn thám và hệ thống GIS trong quản lý, theo dõi diễn biến rừng.

Các sở, ngành khác cũng được phân công nhiệm vụ. Sở Xây dựng hướng dẫn phát triển cây xanh đô thị, công viên; Sở Tài chính tham mưu bố trí và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp. Ngành Giáo dục và Đào tạo, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào trồng cây, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng tham gia.

UBND tỉnh đề nghị mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần hoàn thành kế hoạch lâm nghiệp năm 2026 và xây dựng Đắk Lắk phát triển xanh, bền vững.