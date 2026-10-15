Đắk Lắk: Tăng tốc, khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng tích cực, nhưng chưa đồng đều

Theo thông tin từ tỉnh Đắk Lắk, GRDP 9 tháng năm 2026, theo giá so sánh năm 2020, ước đạt 124.391,3 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ, bằng 99,14% kịch bản tăng trưởng đề ra. Riêng quý III, GRDP ước đạt 44.668,1 tỷ đồng, tăng 8,66%.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến thảo luận, thống nhất kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội quý IV/2026 (ảnh:daklak.gov.vn)

Trong các khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng. Qua 9 tháng của năm 2026, khu vực này đạt 58.138,9 tỷ đồng, tăng 9,01%, đóng góp 4,18 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 163.202,9 tỷ đồng, tăng 17,55%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 134.737,8 tỷ đồng, tăng 16,72%; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 18.765,7 tỷ đồng, tăng 22,46%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch đạt 161,2 tỷ đồng, tăng 42,91%.

Những kết quả này cho thấy sức mua trong nước và hoạt động dịch vụ đang hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều, trong đó công nghiệp - xây dựng vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 28.314,8 tỷ đồng. Riêng công nghiệp tăng 11,13%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,39%, tiếp tục là động lực quan trọng của sản xuất. Ngược lại, ngành xây dựng chỉ tăng 3,95%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch. Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, khiến khối lượng xây dựng chưa đạt yêu cầu.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 32.322 tỷ đồng, tăng 5,98%, đóng góp 1,59% vào tăng trưởng chung. Với lợi thế về cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và nhiều nông sản chủ lực, Đắk Lắk còn dư địa phát triển sản xuất hàng hóa, chế biến sâu và xuất khẩu. Để nâng giá trị, tỉnh cần tăng cường liên kết vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 2,312 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ, bằng 75,14% kế hoạch năm. Trong đó, cà phê đạt 893,1 triệu USD, tăng 5,44%; rau, củ, quả đạt 557 triệu USD, tăng 46,77%; thủy sản đạt 138,2 triệu USD, tăng 16,33%. Kết quả này khẳng định vai trò của nông sản trong cơ cấu xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển chế biến và logistics để nâng cao sức cạnh tranh.

Thu hút đầu tư phải gắn với tiến độ thực hiện

Trong 9 tháng năm 2026, Đắk Lắk công bố 257 dự án kêu gọi đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 1,032 triệu tỷ đồng; trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác với 103 nhà đầu tư để triển khai 147 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9, tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư đối với 47 dự án, tổng vốn hơn 41.244 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả thu hút đầu tư cần được đánh giá bằng khả năng triển khai dự án, tạo năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng, thay vì chỉ căn cứ vào số dự án hoặc vốn đăng ký. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 45.803,6 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngoài nhà nước đạt 29.901,1 tỷ đồng, tăng 16,02%; vốn nhà nước đạt 15.455,3 tỷ đồng, tăng 3,11%. Ngược lại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 447,1 tỷ đồng, giảm 73,41%. Nguyên nhân chủ yếu là một số dự án điện gió có khối lượng đầu tư lớn đã hoàn thành trong năm 2025, trong khi 9 tháng đầu năm nay chưa có dự án FDI quy mô lớn khởi công mới.

Đáng chú ý, đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.705,8 tỷ đồng, bằng 41,66% kế hoạch vốn tỉnh giao và 46,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ này cho thấy những vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công vẫn chưa được xử lý triệt để. Khi dự án chậm triển khai, vốn đã bố trí chưa thể chuyển hóa thành khối lượng đầu tư và động lực tăng trưởng. Vì vậy, tỉnh cần rà soát tiến độ từng công trình, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, phân công trách nhiệm cụ thể và ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc có thể giải quyết ngay. Việc điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án triển khai tốt cũng cần được thực hiện kịp thời, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Quý IV: Áp lực tăng trưởng và yêu cầu tăng tốc

Tại hội nghị ngày 9/10/2026 về thống nhất kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội quý IV, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này, GRDP quý IV cần đạt khoảng 65.293 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 13,62%. Đây là yêu cầu cao khi tiến độ đầu tư công còn chậm và hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chịu tác động từ chi phí đầu vào, logistics và biến động thị trường.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu vốn đầu tư thực hiện trong quý IV đạt trên 34.586 tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư cả năm vượt 80.390 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước quý IV phấn đấu đạt trên 7.254 tỷ đồng, đưa tổng thu cả năm lên từ 19.880 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp cần tăng 19,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 58.197 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu quý IV đạt 765 triệu USD. Doanh thu du lịch được đặt mục tiêu khoảng 3.390 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: daklak.gov.vn)

Những tháng cuối năm tỉnh Đắk Lắk phải đồng thời thúc đẩy đầu tư, sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và du lịch. Trong đó, giải ngân đầu tư công và đưa các dự án đủ điều kiện vào triển khai thực tế có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng hoàn thành kịch bản tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các ban quản lý dự án, sở, ngành và địa phương cam kết tiến độ giải ngân theo từng dự án; chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để khối lượng giải ngân dồn vào những ngày cuối tháng. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc lĩnh vực phụ trách; người đứng đầu cơ quan, chủ đầu tư và chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Khơi thông nguồn lực, củng cố động lực dài hạn

Bên cạnh tháo gỡ các điểm nghẽn trước mắt, Đắk Lắk cần đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách đã hoàn thiện thủ tục hoặc đủ điều kiện triển khai, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, tạo việc làm và mở rộng năng lực sản xuất.

Về dài hạn, tỉnh đã phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ. Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút 350-400 dự án, tổng vốn khoảng 1 triệu tỷ đồng, đồng thời thu hút vốn FDI từ 12 tỷ USD trở lên. Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xúc tiến đầu tư cần gắn với hạ tầng, quỹ đất, năng lực tiếp nhận dự án và khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhà máy điện mặt trời (Ảnh: socongthuong.daklak.gov.vn)

Trong 9 tháng năm 2026, Đắk Lắk có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,66%, và 540 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 21,08%. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp mới giảm 18,36%, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 14,35%. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục, lao động và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao quản trị, ứng dụng công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong nông nghiệp, cần gắn vùng nguyên liệu với chế biến, nâng chất lượng nông sản, phát triển mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Xúc tiến thương mại cần hướng tới thị trường giá trị cao, kết hợp thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại. Với du lịch, tỉnh cần nâng chất lượng sản phẩm, kết nối các điểm đến cao nguyên - duyên hải, gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP.

Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành. Khả năng hoàn thành phụ thuộc vào việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, đẩy nhanh triển khai dự án và tạo chuyển biến thực chất trong sản xuất, kinh doanh.