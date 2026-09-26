Đắk Lắk tăng cường phòng bệnh dại, hướng tới không còn ca tử vong

Ngày 26/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Lễ mít tinh và diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026.

Đại biểu nhấn nút phát động và cam kết chung tay đẩy lùi bệnh dại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đã có 55 trường hợp tử vong. Trong năm 2025, hơn 1 triệu người phải tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm.

Theo ông Võ Hải Sơn, trên thế giới, mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia. Đáng chú ý, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh phát biểu tại buổi lễ.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tử vong vẫn liên quan đến việc không tiêm phòng, tiêm muộn, xử lý vết thương chưa đúng hoặc sử dụng các phương pháp chưa được khoa học chứng minh. Trong khi đó, việc tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó, mèo, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân xử lý đúng vết thương và tiêm phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Thực hành diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại trên người và động vật

Các địa phương cần rà soát mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời khi có chỉ định.

Cùng với đó, ngành Y tế, Thú y và chính quyền các cấp cần tăng cường phối hợp để kiểm soát nguồn bệnh trên động vật, bảo vệ người bị phơi nhiễm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phòng, chống bệnh dại cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thực chất giữa các ngành, địa phương và sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, tỉnh sẽ tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và Môi trường trong chia sẻ thông tin, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tại những địa bàn còn khó khăn được tiếp cận thuận lợi với các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu tham gia diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 trên một số tuyến đường chính của phường Buôn Ma Thuột và thực hành diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.

Diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026

Hoạt động diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khi xuất hiện tình huống chó nghi dại cắn người hoặc phát hiện ổ dịch dại. Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám, tiêm phòng cho vật nuôi.

Ông Nguyễn Thiên Văn cho biết, tỉnh tập trung nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường quản lý đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng. Đắk Lắk đẩy mạnh truyền thông phù hợp với từng địa bàn, nâng cao ý thức quản lý, tiêm phòng cho vật nuôi và chủ động đến cơ sở y tế khi có nguy cơ phơi nhiễm. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, nâng cao năng lực phòng, chống bệnh dại từ cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.