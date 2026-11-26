Đắk Lắk tăng cường kiểm tra thuế doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện điện tử. Ảnh: Thuế tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, cơ quan Thuế tập trung rà soát hóa đơn điện tử, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để xác định các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu linh kiện điện tử thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan Thuế phân tích, đánh giá mức độ rủi ro về thuế, từ đó lựa chọn trường hợp cần kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế hoặc chuyển bộ phận kiểm tra để xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định.

Song song với công tác giám sát, Thuế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Việc kê khai phải bảo đảm trung thực, đầy đủ, chính xác, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện điện tử, cơ quan Thuế khuyến nghị chủ động rà soát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; đối chiếu số liệu nhập khẩu với doanh thu bán hàng, giá vốn, chi phí, hàng tồn kho và lợi nhuận thể hiện trên báo cáo tài chính.

Trường hợp phát hiện sai sót trong kê khai, nộp thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh và khắc phục kịp thời theo quy định.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản lý thuế đối với nhóm doanh nghiệp này, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý hoạt động nhập khẩu linh kiện điện tử.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách cũng được duy trì nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.