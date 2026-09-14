Đắk Lắk tăng cường kiểm soát, phát hiện ô tô chở khách thu tiền trái quy định

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 02 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Đội CSGT đường bộ số 02 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến, địa bàn được phân công. (Ảnh: N.H).

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 13/9, tại Km132+500 quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knuếc, tổ công tác phát hiện một trường hợp điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền. Tổ công tác đã lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Thượng tá Lương Xuân Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 02 cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ cũng chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên tuyến".

Trước đó, những ngày đầu tháng 9, qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 02 đã phát hiện, phối hợp bắt giữ một vụ liên quan đến tội phạm về ma túy và một vụ liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị được yêu cầu duy trì tuần tra, kiểm soát đúng trọng tâm; kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhất là đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải gắn với chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến. Cùng với đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu đội ngũ lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người trên xe bị phạt từ 12-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp giao phương tiện cho người khác thực hiện hành vi trên, chủ xe là cá nhân bị phạt từ 28-32 triệu đồng; chủ xe là tổ chức bị phạt từ 56-64 triệu đồng. Quy định nhằm tăng cường xử lý tình trạng ô tô cá nhân hoạt động vận tải hành khách trái quy định.