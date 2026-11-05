Đắk Lắk tăng cường kiểm soát chất cấm, hướng đến chăn nuôi an toàn hiệu quả và bền vững

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Việc triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa Công văn số 3933-CV/ĐU ngày 26/10/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm soát từ hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào đến chăn nuôi, giết mổ và lưu thông sản phẩm trên thị trường.

Kiểm soát chất cấm ngay từ khâu sản xuất

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm. Nội dung tập trung hướng dẫn nhận biết chất cấm, phân tích tác hại đối với sức khỏe con người, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi trong việc lựa chọn thức ăn, thuốc thú y và các loại vật tư phục vụ sản xuất.

Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật được tăng cường, đặc biệt đối với thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Ngành chức năng cũng rà soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, cung ứng sản phẩm động vật để kịp thời phát hiện nguy cơ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và cung cấp thông tin chính thống phục vụ công tác cảnh báo cộng đồng.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường chủ động nắm tình hình, triển khai biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi theo quy định.

Trong khi đó, Sở Y tế phối hợp tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe do thực phẩm chứa chất cấm, tồn dư hóa chất độc hại. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm liên quan.

Chăn nuôi an toàn, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy chăn nuôi an toàn, minh bạch và có trách nhiệm

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; vận động người dân tuyệt đối không sử dụng chất cấm, không tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm. Đồng thời, chủ động nắm tình hình địa bàn, tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích người chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAP), lựa chọn thức ăn và thuốc thú y có nguồn gốc rõ ràng. Đây là hướng đi cần thiết nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào, hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất trong sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi địa phương.

Từ góc độ nông nghiệp hữu cơ và phát triển bền vững, việc loại bỏ chất cấm không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm của người sản xuất đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường và niềm tin của người tiêu dùng. Một quy trình chăn nuôi an toàn cần được kiểm soát xuyên suốt, từ thức ăn, thuốc thú y, chăm sóc vật nuôi đến giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cũng được giao tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền về tác hại của chất cấm, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ, lựa chọn thực phẩm an toàn và giới thiệu các mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương và cộng đồng người chăn nuôi, Đắk Lắk hướng đến kiểm soát chặt chẽ vật tư nông nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành chăn nuôi chuyển đổi theo hướng xanh, có trách nhiệm, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.