Đắk Lắk sửa chữa, nâng cấp bờ kè Bạch Đằng sau nhiều năm hư hại do mưa lũ

Thi công sửa chữa, nâng cấp tại khu vực cồn cát chắn gió, chắn sóng cho tàu thuyền neo đậu.

Dự án sửa chữa, nâng cấp công trình kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá Phường 6 cũ, thuộc phường Tuy Hòa) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo vệ an toàn khu dân cư ven sông.

Công trình có tổng chiều dài 1,13 km, được thiết kế kiên cố với kết cấu kè đứng, gia cố chân kè bằng bê tông cốt thép và ống buy liên kết, nhằm tăng khả năng chống chịu triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão. Dự án có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Ông Bùi Xuân Nhiều (khu phố Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa) cho biết, kè Bạch Đằng hư hại, xuống cấp nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy, người dân rất vui mừng khi dự án được khởi công mới đây. Khi bờ kè hoàn thành, người dân sẽ yên tâm hơn, không còn lo lắng trước sóng lớn, gió mạnh. Ông mong muốn các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Các hạng mục lan can kè Bạch Đằng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Châu (khu phố Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa) cho hay, khu vực triển khai dự án có một cồn cát, đóng vai trò chắn sóng, chắn gió, giúp ghe thuyền của người dân neo đậu an toàn. Do đó, ông mong muốn các đơn vị thi công có giải pháp phù hợp để giữ lại cồn cát, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hành nghề biển.

Ghi nhận trong những ngày đầu khởi công, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển hạ tầng miền Trung đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công, phấn đấu sớm hoàn thành công trình, góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị và cải thiện cảnh quan địa phương.

Theo ông Võ Anh Duy, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển hạ tầng miền Trung, sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã khẩn trương huy động máy xúc, máy đào để thi công đường công vụ. Sau khi hoàn thành hạng mục này, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung máy móc, tập trung nhân lực triển khai các hạng mục tiếp theo, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Một đoạn kè Bạch Đằng bị hư hỏng do mưa lũ gây ra trong nhiều năm.

Trước đó, như TTXVN đã phản ánh, kè Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) bị hư hại nghiêm trọng do bão lũ, triều cường trong nhiều năm qua. Người dân sinh sống dọc tuyến đường Bạch Đằng thường xuyên lo lắng mỗi khi triều cường dâng cao, sóng biển đánh mạnh.

Tháng 12/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã thông qua chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp công trình kè Bạch Đằng với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên dự án chưa thể triển khai đấu thầu thi công.

Sau khi trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở xung yếu tại kè Bạch Đằng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu sớm có phương án khắc phục, sửa chữa công trình. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng hư hại tiếp diễn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm mỹ quan đô thị.