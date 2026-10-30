Đắk Lắk: Simexco đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp trụ cột của chuỗi giá trị nông nghiệp Tây Nguyên

Ghi dấu ấn sau 33 năm xây dựng và phát triển

Chiều 30.10, Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, công bố tên gọi mới và tổng kết hoạt động niên vụ 2025–2026.

Tham dự buổi lễ có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tại sự kiện, doanh nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba theo Quyết định số 1510/QĐ-CTN ngày 15.9.2026 của Chủ tịch nước.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Simexco trong hơn ba thập kỷ hoạt động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng trong dịp này, ông Lê Đức Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Simexco 2-9 được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba

Doanh nghiệp đồng thời công bố tên gọi mới là Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk theo Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 15.9.2026 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Những dấu mốc trên diễn ra trong bối cảnh Simexco ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật. Theo báo cáo tại hội nghị, niên vụ 2025–2026, doanh nghiệp đạt sản lượng 177.060 tấn nông sản, bằng 122% kế hoạch và tăng gần 32% so với niên vụ trước. Đây cũng là sản lượng cao nhất trong lịch sử 33 năm hoạt động.

Đáng chú ý, doanh số lần đầu tiên vượt ngưỡng 20.000 tỉ đồng, đạt 20.011 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 671 triệu USD. Tính trong giai đoạn 2021–2026, tổng doanh số của doanh nghiệp đạt 60.940 tỉ đồng, bằng 218% kế hoạch.

Những kết quả này cho thấy quy mô hoạt động và năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường nông sản, đồng thời tạo nền tảng để Simexco tiếp tục mở rộng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Đổi mới để nâng tầm giá trị nông sản Tây Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành quả mà Simexco đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao vị thế nông sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển mới với không gian kinh tế được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải. Trong bối cảnh đó, Simexco cần tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp nhà nước có năng lực dẫn dắt, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tạo bước chuyển rõ nét trong nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cà phê, nông sản Đắk Lắk.

Việc đầu tư chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường xuất khẩu được xác định là những hướng đi quan trọng.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sự phát triển của Simexco phải gắn liền với lợi ích của người sản xuất, nhất là người trồng cà phê; tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Theo đó, hiệu quả kinh doanh không chỉ được nhìn nhận qua doanh thu, lợi nhuận mà còn phải thể hiện ở thu nhập, đời sống của người lao động và người nông dân.

Ông Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Simexco 2-9 phát biểu tại lễ đón nhận

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Simexco tiếp tục góp sức nâng tầm thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027, hướng đến mở rộng thị trường và xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk, nhấn mạnh Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong suốt 33 năm xây dựng và phát triển. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với doanh nghiệp trong chặng đường phía trước.

Tổng công ty simexco 2-9 trao tượng trưng công tác an sinh xã hội đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bước vào giai đoạn 2026–2031, Simexco xác định ba khâu đột phá chiến lược gồm đổi mới mô hình quản trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị thương hiệu.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến niên vụ 2030–2031, sản lượng kinh doanh nông sản tăng khoảng 50%, tổng lợi nhuận trong 5 năm tăng 55%, thu nhập người lao động tăng khoảng 25% và tổng giá trị hệ sinh thái đạt 100 triệu USD.

Với phương châm “Vững tâm – Vươn tầm”, Simexco định hướng từng bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh và hợp tác với người nông dân.

Định hướng này không chỉ hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, đưa thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.