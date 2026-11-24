Ngày 24/11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu số dư tạm ứng vốn đầu tư công. Đồng thời, đôn đốc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để thu hồi các khoản đến hạn, quá hạn. Trường hợp để xảy ra vi phạm, các đơn vị phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Ban C), dự án nút giao khác mức đường Hùng Vương - QL1 có số dư trên 9 tháng hơn 90,2 tỷ đồng (Ảnh: Ngọc Hùng).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua giám sát của hệ thống Kho bạc Nhà nước, trên địa bàn còn nhiều dự án đã tạm ứng vốn trên 3 tháng, 6 tháng; đáng chú ý là các dự án tạm ứng từ 9 tháng trở lên nhưng chưa thanh toán khối lượng hoàn thành.

Bảng tổng hợp của Bộ Tài chính chốt số liệu đến tháng 8/2026 cho thấy, Đắk Lắk có 291 dự án có số dư tạm ứng chưa thanh toán, với tổng số tiền gần 2.974,1 tỷ đồng. Trong đó, số dư tạm ứng từ kế hoạch vốn trước năm 2026, kéo dài trên 9 tháng, hơn 2.235,8 tỷ đồng.

Một số khoản tạm ứng trên 9 tháng có giá trị lớn gồm: dự án tuyến đường từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong do Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Phú Yên quản lý, hơn 187,6 tỷ đồng; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, hơn 109,4 tỷ đồng.

Tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Bab C), dự án nút giao khác mức đường Hùng Vương - QL1 có số dư trên 9 tháng hơn 90,2 tỷ đồng; tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải hơn 63,1 tỷ đồng; dự án kè chống sạt lở bờ sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị qua thôn Vĩnh Phú hơn 51,8 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh có dự án hồ chứa nước Yên Ngựa giai đoạn 1 còn hơn 69,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đối chiếu số tạm ứng với cơ quan thanh toán, xác định khoản đến hạn thu hồi và khoản đã có khối lượng hoàn thành để lập hồ sơ thanh toán. Các đơn vị phải kiểm tra việc sử dụng vốn, thời hạn bảo lãnh tạm ứng; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện thủ tục thu hồi vốn.

Đối với vốn tạm ứng phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh chi trả, hoàn thiện chứng từ theo quy định. Những khoản tạm ứng đến hạn, quá hạn hoặc sử dụng sai mục đích phải được xử lý kịp thời; trường hợp phát sinh vi phạm, cần làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.