Đắk Lắk siết chặt quản lý môi trường chăn nuôi, thúc đẩy phát triển tuần hoàn bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy chủ trì cuộc họp rà soát các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Động thái này nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hướng đến phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững.

Theo chỉ thị, những năm qua, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, một số cơ sở, đặc biệt là trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, chưa đầu tư đầy đủ hạ tầng bảo vệ môi trường.

Tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn, phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư vẫn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở chăn nuôi trong quá trình hoạt động.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và khoảng cách an toàn trong chăn nuôi. Các trang trại chăn nuôi tập trung sẽ được tăng cường kiểm tra đột xuất; trường hợp xả thải không đạt quy chuẩn hoặc để xảy ra sự cố môi trường phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công tác hướng dẫn, thẩm định hồ sơ môi trường đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, góp phần kiểm soát nguy cơ ô nhiễm ngay từ khâu quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất.

Các cơ sở chăn nuôi phải xử lý chất thải đạt quy chuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường. (Ảnh minh hoạ)

Rà soát cơ sở chăn nuôi, xử lý vi phạm tại khu dân cư

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/12/2026.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương phải đề xuất phương án và lộ trình di dời đối với những cơ sở chăn nuôi không phù hợp quy hoạch hoặc nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi. Đối với các cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương phải hướng dẫn biện pháp khắc phục. Những trường hợp không thực hiện hoặc gây ô nhiễm kéo dài sẽ bị yêu cầu chấm dứt hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi, xả thải từ các trang trại. Việc tiếp nhận thông tin phải gắn với kiểm tra thực tế và xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong chăn nuôi; Sở Xây dựng phối hợp bảo đảm các yêu cầu môi trường trong công tác quy hoạch; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí phục vụ kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi.

Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn.( Ảnh minh hoạ)

Thúc đẩy chăn nuôi tuần hoàn, tăng giá trị phụ phẩm

Cùng với các biện pháp quản lý và xử lý vi phạm, Chỉ thị số 32/CT-UBND nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chăn nuôi trong việc tuân thủ quy định pháp luật. Các cơ sở phải duy trì vận hành công trình xử lý chất thải, chủ động nâng cấp hạ tầng bảo vệ môi trường và bảo đảm chất thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Tỉnh khuyến khích áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ cao, sử dụng đệm lót sinh học và tái sử dụng chất thải sau xử lý làm phân bón hữu cơ.

Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, trong đó chất thải chăn nuôi được xử lý và tận dụng làm đầu vào cho hoạt động trồng trọt, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Việc kết hợp kiểm soát môi trường với ứng dụng khoa học, công nghệ sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi, giảm tác động đến khu dân cư và tạo điều kiện để ngành chăn nuôi Đắk Lắk phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường.