Đắk Lắk siết an toàn giao thông đường thủy như thế nào?

Tỉnh Đắk Lắk có 189km bờ biển cùng hệ thống cảng biển, cảng cá và nhiều tuyến sông, hồ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải, khai thác thủy sản và du lịch đường thủy, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý phương tiện, kiểm soát hoạt động và phòng ngừa tai nạn.

CSGT siết chặt an toàn giao thông đường thủy.

Siết điều kiện an toàn giao thông trên biển

Tại khu vực ven biển, hoạt động vận chuyển khách tham quan đầm, vịnh, đảo và các điểm du lịch diễn ra khá sôi động, nhất là vào thời điểm lượng khách tăng cao.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy tờ, trang thiết bị cứu sinh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển và hành khách chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Theo Trung tá Lê Viết Lập, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh, đơn vị tập trung tuyên truyền đối với chủ phương tiện vận tải hành khách, nhất là phương tiện hoạt động trên các tuyến ra đảo. Các chủ phương tiện được yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông, song song với việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho ngư dân đảm bảo an toàn giao thông.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện trực tiếp liên quan đến an toàn hành khách như áo phao, dụng cụ cứu sinh, trang thiết bị trên phương tiện, số người được phép chở và điều kiện hoạt động. Qua đó, lực lượng chức năng vừa chấn chỉnh việc chấp hành quy định, vừa nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển, việc hướng dẫn khách và trang bị phương tiện bảo hộ cũng được chú trọng. Anh Nguyễn Văn Minh (phường Tuy Hòa), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mô tô nước trên biển, cho biết trước khi sử dụng dịch vụ, khách được hướng dẫn các quy định cần thiết và trang bị đầy đủ áo phao.

Chủ động phòng ngừa rủi ro trên sông, hồ

Ở khu vực phía Tây tỉnh, giao thông đường thủy nội địa có địa hình phức tạp, chủ yếu phục vụ sản xuất, vận chuyển vật liệu và các hoạt động dân sinh. Nguy cơ sạt lở, nước dâng và biến động dòng chảy trong mùa mưa lũ khiến công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu.

CSGT tuyên truyền công tác an toàn giao thông đường thủy.

Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết đơn vị thường xuyên khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước, duy trì lực lượng trực và chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, trong mùa mưa lũ, lực lượng chức năng cập nhật tình hình thời tiết, mực nước, thời gian và quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Cùng với nắm tình hình, Cảnh sát đường thủy tổ chức tuần tra tại các tuyến trọng điểm, tập trung vào phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản, phương tiện chở khách, bến đò ngang và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đuối nước.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với UBND 68 xã, phường hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa. Qua đó, chính quyền cơ sở từng bước nắm được số lượng, tình trạng hoạt động của phương tiện để phục vụ quản lý.

Lực lượng CSGT, biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với ngư dân địa phương.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức 188 ca tuần tra, kiểm soát với 562 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản 8 trường hợp vi phạm, xử phạt 96 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng phát hiện 4 vụ với 9 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và thủy sản trái phép, bàn giao cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Thực tế cho thấy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp của chính quyền cơ sở, chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt điều kiện hoạt động và nâng cao kỹ năng ứng phó sẽ góp phần hạn chế tai nạn, nhất là trong mùa mưa lũ và thời điểm du lịch biển gia tăng.