Đắk Lắk sau hợp nhất: Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi số

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo cùng cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo diễn đàn đa chiều kết nối giữa nghiên cứu, quản lý và thực tiễn phát triển của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng mở hơn với quy mô kinh tế, dân số lớn hơn cùng nguồn lực đa dạng. Từ vị trí trung tâm Tây Nguyên, Đắk Lắk có thêm điều kiện kết nối liên vùng sâu rộng với Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Campuchia; gắn kết giữa cao nguyên, đô thị, cửa khẩu với kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái - văn hóa và các mô hình kinh tế mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định “thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính”.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ bên lề hội thảo.

Hội thảo nhằm tạo lập thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định các định hướng lớn, nhận diện rõ các điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi, góp phần xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới, đồng thời nhận diện các động lực tăng trưởng có khả năng tạo bứt phá, đề xuất các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, giàu bản sắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích sâu bối cảnh, thực trạng, nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn, liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế. Đặc biệt, hội thảo đã nhận được 75 bài tham luận chất lượng cùng nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề như chiến lược phát triển, mô hình tăng trưởng, thể chế và nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và chuỗi giá trị; công nghiệp, logistics, du lịch và liên kết vùng; tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường và năng lượng.

Quang cảnh hội thảo.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đắk Lắk đang đối mặt với 3 điểm nghẽn chính: Sản lượng nông sản dồi dào nhưng giá trị gia tăng còn thấp; chưa khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; hạ tầng chiến lược, logistics, hệ thống kho lạnh còn thiếu và yếu. Trong 3 trụ cột của Chương trình chuyển đổi số quốc gia (Chính quyền số, Xã hội số, Kinh tế số), hiện tỉnh đang tập trung nhiều vào chính quyền số và xã hội số. Tuy nhiên, chuyển đổi số đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, do đó, kinh tế số phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho người dân chuyển đổi và đóng góp ngược lại cho nền kinh tế thông qua việc tối ưu chi phí, gia tăng lợi ích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă cho biết, thời gian qua, tỉnh đã từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW bằng những hành động thiết thực như thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo; xây dựng Đề án phát triển Kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển tài sản trí tuệ… Qua đó, khoa học và công nghệ đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “nghiên cứu” sang “giải quyết bài toán”, từ “hỗ trợ” sang “tạo năng lực cạnh tranh”, từ “ý tưởng” sang “sản phẩm và thị trường”.

Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, đa chiều, có chiều sâu khoa học và thực tiễn tại hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển trong giai đoạn mới.