Đắk Lắk sẵn sàng các kịch bản ứng phó mưa bão

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phương án di dời người dân khi có mưa lũ xảy ra tại địa bàn vùng trũng thấp.

Với những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường thuộc những khu vực trũng thấp trên địa bàn. Mỗi căn nhà có có diện tích sàn khoảng 300m2, cao 2 tầng, sức chứa hơn 200 người, có hệ thống chống sét, công trình phụ khép kín và khu bếp nấu ăn. Nơi đây trở thành điểm di dời người dân địa phương khi có tình huống mưa lũ, ngập lụt xảy ra.

Ông Nguyễn Liễm (thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn tìm kiếm nơi tránh trú an toàn. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, người dân hết sức vui mừng, yên tâm. Nhà có tầng cao, lại gần trung tâm của thôn nên rất thuận tiện cho người dân kịp thời di chuyển, tiếp cận khi có mưa lũ xảy ra.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ) nằm trên sông Ba (xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk); vùng hồ một phần thuộc tỉnh Gia Lai. Mùa mưa trên lưu vực sông Ba thường kéo dài từ tháng 9 - 12, tập trung lượng mưa lớn vào tháng 10 và 11; diễn biến lũ phức tạp, có thể kéo dài 7 - 10 ngày. Trước mùa mưa bão năm nay, công ty thực hiện diễn tập ứng phó với các tình huống xảy ra, không để xảy ra bị động hoặc mất thông tin liên lạc. Hệ thống cửa van xả lũ của nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đã hoàn thành kiểm tra, bảo dưỡng trước tháng 8/2026.

Lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) khảo sát khu vực sông Bánh Lái để sẵn sàng kịch bản ứng phó khi có mưa lũ xảy ra.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho hay, điểm mới trong việc ứng phó mưa lũ năm nay là công ty đã phối hợp với nhà mạng Viettel và VinaPhone để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, gửi SMS diện rộng thông báo tình hình xả lũ đến sớm với từng hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Ba trong bán kính 1 km khi xảy ra lũ lớn hoặc xả lũ khẩn cấp. Bên cạnh đó, công ty cấp bộ đàm, loa cầm tay cho người có uy tín, đại diện thôn, buôn vùng hạ du. Khi có thông tin xả lũ, những người này này sẽ trực tiếp thông báo, vận động người dân sơ tán, chủ động ứng phó.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 13 trận thiên tai, chủ yếu là dông, lốc; làm 2 người chết; hơn 100 nhà dân cùng nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, thiệt hại hơn 2,8 tỉ đồng. Trước mùa mưa bão, tỉnh đặc biệt quan tâm đến phương án di dời người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Tính đến thời điểm hiện nay, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh đã hiệp đồng với các địa phương chuẩn bị 365 điểm sơ tán cùng với nhân lực khoảng trên 30.000 người và 44.000 phương tiện, vật lực tham gia ứng phó trước, trong và mưa lũ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, phương án ứng phó thiên tai của tỉnh được chia thành 6 khu vực, mỗi khu vực có phương án thông tin liên lạc riêng, sử dụng điện thoại di động, điện thoại vệ tinh, xe thông tin VSAT và các tổng đài. Hệ thống VSAT của Quân khu 5 hiện có 24 máy phát chỉ huy và 52 máy cầm tay, bảo đảm liên lạc trong phạm vi khoảng 450km ngay cả khi mất điện, đứt Internet.

Lực lượng quân sự, công an cũng được trang bị khoảng 100 bộ đàm chuyên dụng phục vụ chỉ huy, điều hành. Khi cần sơ tán, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các xã, phường khảo sát thực địa, xác định số người cần di dời, phương án liên lạc và bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 vừa tổ chức mới đây, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu mỗi xã, phường phải xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết bên cạnh việc đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện và nhân lực ứng phó; đồng thời, xác định rõ khu vực nguy hiểm, hộ dân cần sơ tán, điểm tránh trú, lực lượng và phương tiện.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Công tác dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét và điều tiết lũ rất quan trọng. Khi mất điện diện rộng, thông tin mưa lũ bị gián đoạn. Việc thông báo điều tiết lũ nếu sát giờ sẽ khiến người dân không kịp chủ động di dời. Ngoài ra, cách truyền tải các thông số như lượng mưa, cấp gió… khó hiểu sẽ khiến người dân chủ quan trong ứng phó.

Do vậy, yêu cầu việc cảnh báo xả lũ phải đến trực tiếp đến người dân. Nội dung cảnh báo cần đơn giản, dễ hiểu, có thể sử dụng mã màu xanh, vàng, đỏ để người dân nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm và khu vực cần di dời. Phương án xả lũ phải báo trước người dân ít nhất nửa ngày để kịp thời di dời đến nơi an toàn.