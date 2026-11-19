Tiết mục múa truyền thống duyên dáng của đội văn nghệ thôn Giang Châu mở màn cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam sáng 18/11.

Nằm cách trung tâm xã Phú Xuân khoảng 13 km với diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới 1.135,96 ha, thôn Giang Châu là mái nhà chung của 453 hộ dân với 2.015 nhân khẩu, quy tụ 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, đời sống bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chịu nhiều tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Nhìn vào những con số thống kê trong báo cáo tổng kết năm 2026, không ít người phải trăn trở khi toàn thôn hiện vẫn còn 138 hộ nghèo và 103 hộ cận nghèo. Đặc biệt, sau quá trình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và sáp nhập hai thôn thành thôn Giang Châu, sự khác biệt bước đầu về phong tục, tập quán cùng điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn từng đặt ra không ít thách thức cho công tác tập hợp nhân dân.

Sắc màu thổ cẩm rực rỡ hòa cùng những điệu múa ô uyển chuyển tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của 10 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn thôn Giang Châu.

Thế nhưng, điều kỳ diệu ở Giang Châu không nằm ở sự dư dả vật chất, mà tỏa sáng rực rỡ từ ý chí kiên cường, sự đùm bọc và tinh thần vượt khó không bao giờ khuất phục của đồng bào nơi đây. Khó khăn chưa bao giờ làm nguội lạnh ngọn lửa đoàn kết; trái lại chính trong gian khó, nghĩa tình đồng bào càng thêm bền chặt. Những giọt mồ hôi trên nương rẫy, những buổi cùng nhau tự nguyện hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang ngõ xóm xanh, sạch, đẹp hay những sẻ chia dung dị lúc ngặt nghèo đã tạo nên sức mạnh nội sinh vô giá.

Gác lại mọi nhọc nhằn mưu sinh thường nhật, sáng nay ngày 18/11, hội trường thôn Giang Châu rộn rã tiếng cười nói và rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống. Từ các cụ cao niên cho đến lớp thanh niên trẻ tuổi, ai nấy đều rạng ngời niềm hân hoan, tự hào.

Lãnh đạo xã Phú Xuân tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Giang Châu (Đồng thời trong dịp này, thôn đã trao quà động viên kịp thời các hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống).

Với “vốn có sẵn của nhà” là những điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường,... cùng những màn trình diễn rộn ràng, duyên dáng đã mang đến bầu không khí ấm áp, xóa nhòa mọi khoảng cách về địa lý hay phong tục. Văn hóa thực sự đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối cộng đồng, đúng như tinh thần gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phát biểu chung vui và chỉ đạo tại ngày hội, ông La Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phú Xuân bày tỏ sự xúc động và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân thôn Giang Châu. Ông nhấn mạnh, trong điều kiện địa bàn sau sáp nhập còn rộng, đời sống một bộ phận bà con còn khó khăn nhưng nhân dân vẫn giữ trọn vẹn tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau để xây dựng khu dân cư.

Ông La Thanh Hoàng nhắn nhủ bà con tiếp tục xem khu dân cư là mái nhà chung, không phân biệt thôn cũ, thôn mới hay dân tộc, cùng chung sức phát triển kinh tế, chăm lo việc học hành của con em, không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học.

Ông La Thanh Hoàng, Ủy viên BCH Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phú Xuân phát biểu biểu dương tinh thần vượt khó và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho khu dân cư thôn Giang Châu.

Hòa chung mạch cảm xúc tự hào và chân thành ấy, ông Vi Văn Lực, Bí thư Chi bộ thôn Giang Châu đã có bài phát biểu sâu sắc, chạm đến trái tim của đông đảo bà con có mặt. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", người đứng đầu Chi bộ thôn khẳng định: "Một thôn quê muốn phát triển không chỉ cần những con đường đẹp, những ngôi nhà khang trang hay những công trình kiên cố, mà điều quý giá nhất chính là tình người, là sự đồng thuận, là tình làng nghĩa xóm và niềm tin của Nhân dân. Hãy để Giang Châu không chỉ là nơi chúng ta sinh sống, mà còn là nơi mỗi người luôn tự hào, yêu thương, gắn bó và muốn trở về."

Nhìn lại năm 2026, những quả ngọt từ tinh thần đại đoàn kết tại thôn Giang Châu hiện hữu qua từng con số biết nói, toàn thôn có tới 408/453 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (tỷ lệ 90,07%) và tập thể thôn vinh dự đạt danh hiệu Thôn văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai và bảo vệ môi trường nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Các bà, các chị trong trang phục truyền thống đầy tự hào với tiết mục múa gậy đặc sắc, thể hiện tinh thần lạc quan và sức sống mãnh liệt của người dân vùng khó.

Đặc biệt, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác an sinh xã hội luôn được Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đặt lên hàng đầu. Ngay trong khuôn khổ ngày hội, đại diện lãnh đạo xã cùng Ban Công tác Mặt trận thôn đã ân cần thăm hỏi và trao những phần quà thiết thực động viên các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (như gia đình bà Võ Thị Quyên, bà Đỗ Thị Quyên), tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Giang Châu khép lại, nhưng dư âm ấm áp của những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt lấp lánh niềm tin vẫn còn lan tỏa trên từng nếp nhà, con ngõ. Dẫu chặng đường xóa đói giảm nghèo phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm điểm tựa, vùng đất giàu tình người Giang Châu chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều mùa vàng ấm no, hạnh phúc.