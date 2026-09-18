Đắk Lắk: Rà soát phương tiện được giảm phí qua Trạm BOT Quang Đức

Ngày 18/9, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND phường Cư Bao và các đơn vị liên quan xử lý đề xuất của Công ty Cổ phần BOT Quang Đức, tại Trạm thu phí BOT Quang Đức, Km1747 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ).

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị rà soát danh sách phương tiện thuộc diện giảm phí qua Trạm BOT Quang Đức (Ảnh: N.H).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu nội dung báo cáo, giải trình và kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm BOT Quang Đức.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026.

Trước đó, Công ty Cổ phần BOT Quang Đức có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND phường Cư Bao chỉ đạo rà soát, xác nhận danh sách phương tiện thuộc diện được giảm giá.

Việc rà soát nhằm cập nhật tên đơn vị, địa giới hành chính sau sắp xếp; bảo đảm đúng đối tượng và phạm vi giảm giá quanh trạm thu phí. Sau khi kiểm tra, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương cung cấp danh sách đã cập nhật để doanh nghiệp đối chiếu dữ liệu, tổng hợp, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.

Được biết, Trạm BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh nằm giữa trụ sở Đảng ủy và UBND phường Cư Bao. Cán bộ, công chức và người dân thường xuyên qua lại trạm phải trả phí, có trường hợp phát sinh cả triệu đồng mỗi tháng.

Tháng 8/2026, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị xem xét miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí này.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, ngày 11/10/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn số 11519, thống nhất chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện quanh các trạm BOT.

Tuy nhiên, đến nay, chính sách giảm giá đối với phương tiện của người dân phường Cư Bao thuộc phạm vi được xem xét hỗ trợ vẫn chưa được triển khai.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xem xét miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện của người dân, cán bộ phường Cư Bao bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trạm thu phí.