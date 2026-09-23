Đắk Lắk rà soát lịch tiêm chủng của trẻ vào mầm non, lớp 1

Hoạt động vui chơi của trẻ mầm non Đắk Lắk. (Ảnh: BT)

Ngày 23/9, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch số 405/KH-SYT về kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trong năm học 2026 - 2027.

Mục đích, tăng tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, chủ động phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe trẻ em trong trường học.

Theo kế hoạch, việc thu thập hồ sơ tiêm chủng của trẻ phải hoàn thành trước tháng 10/2026; kiểm tra tiền sử tiêm chủng hoàn thành trước tháng 11/2026.

Các địa phương tổ chức tiêm bù trong tháng 11 và 12/2026; tiêm vét từ tháng 1 đến tháng 4/2027.

Đối tượng được kiểm tra tiền sử tiêm chủng gồm tất cả trẻ nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non và học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học công lập, ngoài công lập.

Đáng chú ý, trẻ được xác định chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều sẽ được tiêm bù các loại vắc xin phòng bệnh sởi, sởi - rubella, bại liệt và viêm não Nhật Bản theo quy định.

Việc tiêm bù được thực hiện sau khi cơ sở y tế kiểm tra hồ sơ, đối chiếu lịch sử tiêm chủng và xác định cụ thể những mũi trẻ còn thiếu. Phụ huynh cần cung cấp đầy đủ sổ, phiếu hoặc thông tin tiêm chủng của trẻ cho nhà trường để phục vụ quá trình rà soát.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; tổ chức thu thập hồ sơ, rà soát tiền sử tiêm chủng và lập danh sách trẻ cần tiêm bù.

Quá trình tiêm chủng phải tuân thủ quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Các địa phương đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh hiểu rõ lợi ích của việc tiêm đúng lịch, đủ liều cũng như cách theo dõi, xử trí những phản ứng nhẹ sau tiêm.

Sở GD&ĐT được đề nghị phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các trường triển khai kế hoạch; tuyên truyền đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ về ý nghĩa của việc tiêm chủng bù liều.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp cơ sở y tế rà soát, lập danh sách trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức điểm tiêm tại trường học khi cần thiết.

Việc kiểm tra tiền sử và tiêm bù không có nghĩa tất cả trẻ đều phải tiêm lại. Chỉ những trường hợp được cơ sở y tế xác định chưa tiêm hoặc chưa đủ liều mới được chỉ định tiêm bù theo quy định.