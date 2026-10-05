Đắk Lắk rà soát điểm xung yếu, chủ động phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tuyến đường lên Dốc Dán, thôn Long Châu.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt và xây dựng nông thôn mới tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Nam.

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại xã Đồng Xuân, đoàn công tác kiểm tra thực tế một số khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở như cầu Sông Cô, cầu nối thôn Long Mỹ với Long Hòa, khu vực Dốc Dán, thôn Long Châu và điểm sạt lở gần Trạm Thủy văn Hà Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo rà soát, đề xuất dự án cầu Sông Cô khắc phục hậu quả bão lũ năm 2026.

Đáng chú ý, tại cầu Sông Cô, địa phương đề nghị tỉnh đưa công trình vào danh mục cấp bách để được hỗ trợ kinh phí đầu tư. Hiện cầu có mặt bằng gỗ, trụ bê tông và chỉ cho phép xe máy lưu thông. Vào mùa mưa lũ, mặt cầu phải tháo dỡ, khiến giao thông bị gián đoạn.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc học tập của người dân, nhất là 486 nhân khẩu thuộc 157 hộ dân thôn Long Hòa. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cầu Sông Cô khoảng 37,27 tỷ đồng.

Đối với tuyến đường lên Dốc Dán, thôn Long Châu, địa phương kiến nghị đầu tư tuyến đường dài khoảng 2,8 km, tổng vốn dự kiến 5 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng. Đây là tuyến đường đất có độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá về khu vực trung tâm xã, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân, học sinh.

Đoàn công tác tặng quà, động viên Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa.

Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu rà soát, đề xuất đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ năm 2026. Với tuyến đường lên Dốc Dán, thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, ưu tiên xử lý các đoạn có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá từ trên núi tràn xuống khu dân cư.

Đối với điểm sạt lở gần Trạm Thủy văn Hà Bằng, địa phương được yêu cầu khẩn trương đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý phù hợp, không để sạt lở tiếp diễn, đe dọa an toàn người dân.

Dịp này, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa tại thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam.

Doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, với hai sản phẩm cá cơm khô và cá cơm đông lạnh đạt OCOP 3 sao. Công ty hiện có 23 lao động chính thức và hơn 150 lao động thời vụ. Năm 2025, doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 100 tỷ đồng; sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan.

Doanh nghiệp dự kiến nâng hạng hai sản phẩm chủ lực lên OCOP 4 sao vào năm 2027. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm quy định về an ninh, an toàn, nhập nguyên liệu, chế độ chính sách cho người lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời quan tâm đời sống, nhà ở của ngư dân, góp phần ổn định sinh kế và nâng cao đời sống người dân vùng biển.