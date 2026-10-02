Đắk Lắk rà soát các dự án chăn nuôi, ưu tiên liên kết chuỗi tạo giá trị gia tăng bền vững

Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 1/10, Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hoạt động, triển khai các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 51 xã, phường.

Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; lãnh đạo các sở, ngành và 51 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 66 dự án chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động, 32 dự án đang triển khai và 4 dự án tạm ngừng hoạt động.

Trong số 30 dự án đang hoạt động, tổng diện tích khoảng 1.354,3 ha, tổng vốn đăng ký khoảng 4.034 tỷ đồng. Có 27 dự án thuộc loại hình trang trại quy mô lớn và 3 dự án quy mô vừa. Xét theo đối tượng vật nuôi, có 25 dự án chăn nuôi lợn, 2 dự án chăn nuôi bò và 3 dự án chăn nuôi gia cầm.

Qua rà soát, các dự án đang hoạt động cơ bản bảo đảm an ninh, trật tự. Nguồn nước phục vụ chăn nuôi chủ yếu là nước mặt và nước dưới đất. Có 30 dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 17 dự án được cấp giấy phép môi trường; các dự án còn lại đang thực hiện hoặc chưa hoàn tất thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình hoạt động, tiến độ triển khai dự án và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nội dung rà soát bao gồm việc chấp hành quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, ứng dụng công nghệ, nghĩa vụ tài chính, bảo đảm an ninh, trật tự và các phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá thực chất hiệu quả của các dự án chăn nuôi đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, cần làm rõ mức độ đóng góp thực tế của từng dự án, tránh tình trạng dự án phát sinh chi phí về hạ tầng, môi trường nhưng giá trị gia tăng tại địa phương thấp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở rà soát, tỉnh nghiên cứu xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với quy mô, điều kiện và lợi thế. Các dự án được ưu tiên cần có liên kết chuỗi, tạo giá trị gia tăng thông qua sản xuất con giống, chế biến sâu, giết mổ, kho lạnh và liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người chăn nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu hạn chế các dự án chăn nuôi quy mô lớn chỉ nuôi rồi bán sản phẩm ra ngoài; dự án phải chứng minh được hiệu quả và mức độ đóng góp đối với tỉnh, địa phương.

Về môi trường, các dự án phải thực hiện nghiêm đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn, khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và quan trắc tự động. Tỉnh hạn chế dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, ảnh hưởng nguồn nước ngầm, khu dân cư hoặc khu vực địa hình dốc.

Đối với các dự án đang trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương rà soát hiệu quả, hiện trạng đất và rừng, làm rõ trách nhiệm xác định diện tích rừng tự nhiên; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ để thống nhất hướng xử lý.