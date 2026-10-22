Đắk Lắk ra quân chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Sáng 22/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy cho biết: Sầu riêng là ngành hàng có tiềm năng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, nâng cao chất lượng và bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm là yêu cầu cấp thiết.

Chiến dịch 30 ngày đêm được triển khai nhằm đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn thực hành sản xuất với số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Đồng chí Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiến dịch tập trung vào 3 nội dung chính: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP; triển khai các quy định về mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; hướng dẫn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và chế biến sản phẩm sầu riêng.

Nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất; quản lý vật tư nông nghiệp, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; quản lý nguồn nước, thu hoạch, sơ chế, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, giúp người sản xuất hiểu rõ mối liên hệ giữa thực hành canh tác với việc lưu trữ, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng.

Theo kế hoạch, chương trình dự tính triển khai tại 35 xã, phường với tổng số 76 lớp tập huấn, chia thành 4 giai đoạn, từ ngày 26/10 đến ngày 26/11/2026.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk Đinh Văn Đang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, phối hợp các chi cục chuyên môn triển khai thực hiện. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp hướng dẫn quy trình sản xuất, các quy định về mã số vùng trồng; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn các nội dung về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, sơ chế và chế biến sản phẩm.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp chuẩn bị địa điểm, huy động học viên đúng đối tượng, bảo đảm điều kiện tổ chức tập huấn và hỗ trợ theo dõi việc áp dụng sau tập huấn. Quá trình triển khai chú trọng bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất, phản ánh đúng thực tế sản xuất; kịp thời tổng hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia thực hiện chiến dịch. (Ảnh: CÔNG LÝ)

“Chiến dịch 30 ngày đêm là hoạt động cao điểm nhằm nâng cao năng lực sản xuất của nông dân, chuẩn hóa quy trình canh tác, tăng cường quản lý chất lượng và hoàn thiện dữ liệu vùng trồng theo hướng đồng bộ, chính xác, có khả năng truy xuất. Thông qua chiến dịch, tỉnh Đắk Lắk hướng tới nâng cao chất lượng sầu riêng, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố uy tín ngành hàng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy khẳng định.