Đắk Lắk: Ra mắt Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên (xã Krông Pắc)

Chư tôn đức, đại biểu tham dự lễ

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Giác Thăng, trụ trì tịnh xá Ngọc Nhiên, cố vấn giáo hạnh, Gia trưởng Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự hình thành của đơn vị Ngọc Nhiên. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với tổ chức Gia đình Phật tử tại địa phương. Đại đức nhấn mạnh, mái nhà Lam là môi trường giáo dục giúp thanh thiếu nhi được học Phật pháp, rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển trí tuệ và xây dựng nếp sống đạo đức.

Đại đức khuyến tấn Ban Huynh trưởng đơn vị phải luôn tinh tấn tu học, trau dồi đạo hạnh và năng lực hướng dẫn, lấy đời sống chân chính của người huynh trưởng làm gương sáng cho đoàn sinh noi theo.

Nghi thức Gia đình Phật tử

Báo cáo quá trình hình thành đơn vị, Huynh trưởng Tô Văn Thạnh cho biết, Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên từng có thời gian sinh hoạt nhưng phải gián đoạn trong thời gian dài do điều kiện khách quan. Với mong muốn khôi phục tổ chức, tạo môi trường tu học và sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi Phật tử, một số huynh trưởng đã phát tâm vận động, kết nối các Gia đình Phật tử và hướng dẫn các em tham gia sinh hoạt dưới sự hỗ trợ của Đại đức trụ trì.

Sau khoảng 5 tháng nỗ lực, nhờ sự chỉ dạy của chư tôn đức, sự đồng hành của phụ huynh và tinh thần nhiệt huyết của Ban Huynh trưởng, đơn vị hiện có hơn 70 huynh trưởng và đoàn sinh tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện tinh thần kế thừa, tiếp nối lý tưởng Gia đình Phật tử Việt Nam, góp phần mở rộng môi trường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần phụng sự cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Ra mắt Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên

Tại buổi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thành lập Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên. Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh trao quyết định đến Đại đức Thích Giác Thăng, đại diện đơn vị.

Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Hảo - Tạ Đông Triều, Chánh Thư ký Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk, công bố quyết định công nhận Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên.

Phát biểu chúc mừng, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thơ - Ngô Đức Lộc, Phó Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, Phó Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức, sự quan tâm của các cấp hữu quan và tinh thần kiên trì của quý anh chị huynh trưởng trong quá trình xây dựng đơn vị.

Đại đức Thích Hải Nguyện phát biểu

Thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Lắk, Đại đức Thích Hải Nguyện gửi lời chúc mừng đến Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên, đồng thời nhắc lại hành trình hơn 75 năm hình thành và phát triển của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Đại đức mong muốn Ban Huynh trưởng và đoàn sinh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn lý tưởng của tổ chức, tinh tấn tu học và ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày. "Người đoàn viên Gia đình Phật tử không chỉ tham gia sinh hoạt mà còn cần thực hành những giá trị đạo đức, sống chân thật, hòa nhã, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người.", Đại đức nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Giác Phổ ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tán thán công đức của chư tôn đức tịnh xá Ngọc Nhiên, đặc biệt là Đại đức Thích Giác Thăng, đã tạo thuận duyên để đơn vị từng bước khôi phục sinh hoạt và phát triển. Thượng tọa ghi nhận tinh thần dấn thân của các vị huynh trưởng, sự đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm của các cấp hữu quan đối với công tác giáo dục thanh thiếu nhi Phật tử. Thượng tọa nhấn mạnh, sự ra đời của một đơn vị Gia đình Phật tử không chỉ là việc tổ chức sinh hoạt cho tuổi trẻ mà còn là sự vun bồi nền tảng đạo đức, nuôi dưỡng đời sống tâm linh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của Phật giáo cho thế hệ kế thừa.