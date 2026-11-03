Đắk Lắk quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng 2 con số

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại điểm cầu phía Tây. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2026.

Nhiều lĩnh vực chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong 10 tháng đầu năm, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế, xã hội ổn định; thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch đạt và vượt kịch bản; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm đạt 182.970,6 tỷ đồng, tăng 17,4%, đạt 82,64% kế hoạch; xuất khẩu đạt 2,564 tỷ USD, tăng 5,95%, đạt 83,33% kế hoạch; du lịch đón 9,12 triệu lượt khách, tăng 39,56%, tổng thu đạt 17.807 tỷ đồng, tăng 46,14%, vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 14.320 tỷ đồng, đạt 83,66% dự toán Trung ương giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan. (Ảnh: THỦY LOAN)

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh giao là 10.272,171 tỷ đồng (sau khi điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 337/NQ-CP ngày 24/10/2026 của Chính phủ), cao hơn 1.255,741 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến ngày 20/10/2026, tỉnh đã hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Buôn Ma Thuột sau khi tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 82.676,94 tỷ đồng;

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thị Thu An trao đổi về sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản 0,84 điểm phần trăm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 2.888 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 32.560 tỷ đồng, tăng 9% về số doanh nghiệp và tăng 7% về số vốn so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Các động lực tăng trưởng kinh tế chưa tạo được sự chuyển biến đồng đều, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 còn rất lớn. Tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư còn chậm, chưa tạo được khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới tương xứng với yêu cầu tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La báo cáo về kết quả khám sức khỏe toàn dân và công tác phòng, chống dịch bệnh những tháng cuối năm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng. Một số dự án trọng điểm, dự án ngoài ngân sách còn chậm triển khai; các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và xây dựng chưa được tháo gỡ dứt điểm.

Kết quả thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực nhưng việc chuyển hóa vốn đăng ký, các dự án đã được chấp thuận thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công tác thu ngân sách nhà nước còn nhiều áp lực, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn; số doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ, toàn tỉnh có 1.350 doanh nghiệp giải thể, tăng 214% so với cùng kỳ; có 1.380 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 5% so với cùng kỳ...

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10,02% trở lên trong năm 2026 thì tăng trưởng trong quý IV phải đạt 13,63% trở lên, đặt ra yêu cầu rất cao. Thời gian từ nay đến hết năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu còn rất lớn.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong tháng 11, vì còn hàng nghìn tỷ đồng đã phân bổ chi tiết nhưng chưa giải ngân.

Về phía lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra thực tế 30 dự án vốn lớn, chậm tiến độ, giải ngân thấp. Qua kiểm tra sẽ làm rõ khối lượng thực hiện, năng lực nhà thầu và trách nhiệm các bên.

Song song đó, tỉnh quyết liệt tăng thu ngân sách, khơi thông nguồn lực đất đai và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Đối với vốn đầu tư ngoài ngân sách, giao Sở Tài chính làm việc với nhà đầu tư để xác định bằng văn bản tiến độ, khối lượng và vốn thực hiện.

Cùng với quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương chú trọng chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh.