Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phun hóa chất xử lý môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến ngày 16/11/2026, toàn tỉnh đã phát sinh 112 ổ dịch tại 354 hộ chăn nuôi, thuộc 167 thôn, buôn, tổ dân phố của 52 xã, phường, với tổng số lợn mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy là 13.495 con, khối lượng 748.853 kg. Đáng chú ý, hiện còn 29 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày, với 3.853 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy; chỉ trong 10 ngày, số địa phương có dịch chưa qua 21 ngày tăng thêm 9 xã, phường.

Tình hình trên cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, tái phát và bùng phát mạnh trong thời gian tới là rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết giao mùa; hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh nguyên nhân khách quan, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương còn hạn chế; việc phát hiện, khai báo và xử lý ổ dịch chưa kịp thời; chăn nuôi nhỏ lẻ chưa bảo đảm an toàn sinh học; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ và tái đàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch

Để chủ động kiểm soát, khống chế, từng bước giảm thiểu và tiến tới kiểm soát bền vững bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ Nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, xác định công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Không được chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý hoặc khoán trắng nhiệm vụ phòng, chống dịch cho cơ quan chuyên môn và lực lượng thú y.

Người dân xử lý chôn lấp lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật chính xác tổng đàn lợn, số lượng hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm lợn trên địa bàn; phân loại cụ thể theo quy mô, phương thức chăn nuôi, mức độ an toàn sinh học và nguy cơ dịch bệnh. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn, từng khu vực và từng nhóm đối tượng chăn nuôi; quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định.

Đối với 29 xã, phường đang có ổ dịch chưa qua 21 ngày, phải tập trung tối đa nhân lực, vật tư, kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức khoanh vùng, bao vây, khống chế và xử lý dứt điểm từng ổ dịch; xác định rõ phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng liên tục; kiểm soát nghiêm người, phương tiện ra vào khu vực có dịch; không để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây lan sang các địa bàn lân cận. Đặc biệt, đối với các địa phương có dịch kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc phát sinh số lượng lợn mắc bệnh lớn, phải tổ chức kiểm tra, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và có phương án xử lý cụ thể, không để dịch bệnh kéo dài, lây lan trên diện rộng.

Chỉ đạo trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tại cơ sở tăng cường giám sát đến từng hộ chăn nuôi; kịp thời phát hiện lợn có biểu hiện mắc bệnh, chết bất thường để hướng dẫn khai báo, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết, chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường.

Tăng cường quản lý hoạt động tái đàn, chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện tái đàn theo hướng an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; chỉ tái đàn khi bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh, chuồng trại đã được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý triệt để nguy cơ tồn lưu mầm bệnh. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ con giống, thức ăn, nước uống, người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi.

Chủ động bố trí kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện và lực lượng tại chỗ để triển khai công tác phòng, chống dịch; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thống kê, xác minh, lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây bức xúc trong Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn trọng điểm, nhất là 14 xã, phường có dịch diễn biến phức tạp, kéo dài hoặc có số lượng lợn mắc bệnh, tiêu hủy lớn; tập trung kiểm tra trách nhiệm của chính quyền cơ sở, quy trình xử lý ổ dịch, công tác tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các địa phương thiếu trách nhiệm, triển khai không quyết liệt, để dịch bệnh kéo dài hoặc lây lan diện rộng.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và lực lượng thú y tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở chăn nuôi; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân, đánh giá tình hình lưu hành virus, đặc điểm dịch tễ tại các ổ dịch mới, ổ dịch tái phát và địa bàn có nguy cơ cao.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm dịch, vận chuyển, thu gom, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ theo thẩm quyền.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, hóa chất, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi theo quy định. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2027 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính chủ động, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường, chống đối hoặc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động điều tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tiếp tay cho hoạt động mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái quy định, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông, kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn và sản phẩm từ lợn trên thị trường; kiểm tra các chợ đầu mối, điểm tập kết, trung chuyển, cơ sở kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện lưu thông theo quy định. Đồng thời, theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý do dịch bệnh.

Trên khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép qua khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống dịch bệnh phức tạp khi có yêu cầu.