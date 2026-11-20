Đắk Lắk tăng cường kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.( Ảnh minh hoạ)

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Mục tiêu là nhanh chóng khống chế các ổ dịch, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, đồng thời bảo vệ nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hơn 13.400 con lợn phải tiêu hủy do dịch bệnh

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 16/11/2026, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 112 ổ dịch DTLCP tại 354 hộ chăn nuôi thuộc 52 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy là 13.495 con, với khối lượng 748.853 kg.

Đáng chú ý, hiện còn 29 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày, với 3.853 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy. Những con số này cho thấy áp lực lớn đối với ngành chăn nuôi địa phương, nhất là trong bối cảnh thời tiết giao mùa và nhu cầu thu gom, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn thường tăng cao vào dịp cuối năm.

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát và lây lan trên diện rộng vẫn hiện hữu nếu công tác giám sát, kiểm soát vận chuyển và vệ sinh phòng dịch không được thực hiện nghiêm túc.

Trước tình hình đó, tại Công văn số 18800/UBND-NNMT ngày 19/11/2026, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường xác định phòng, chống DTLCP là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Các địa phương không được chủ quan, lơ là hoặc khoán trắng nhiệm vụ cho lực lượng thú y.

Siết chặt kiểm soát, thúc đẩy chăn nuôi an toàn sinh học

Đối với 29 xã, phường còn ổ dịch chưa qua 21 ngày, tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để khoanh vùng, bao vây, xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tiêu độc, khử trùng liên tục và kiểm soát nghiêm người, phương tiện ra vào khu vực có dịch. Các địa phương đồng thời rà soát tổng đàn lợn, cơ sở chăn nuôi, giết mổ và thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là giám sát dịch bệnh đến từng hộ, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát nguồn đầu vào, vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm. Việc tái đàn cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm các điều kiện an toàn, tránh tình trạng dịch bệnh tái phát sau khi vừa được khống chế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tại những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là 14 xã, phường có dịch diễn biến phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ động vật và hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2027.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc tiêu hủy theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định thị trường dịp Tết

Cùng với ngành nông nghiệp, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, buôn bán lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm động vật trái phép; đồng thời ngăn chặn tình trạng vứt xác động vật ra môi trường.

Sở Công Thương và Sở Y tế phối hợp kiểm soát chặt chẽ thị trường, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ, chế biến và bếp ăn tập thể, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bình ổn cung cầu, không để xảy ra đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp “không giấu dịch, không bán chạy lợn bệnh, không sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn”.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, kiểm soát dịch bệnh và xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi.

Việc Đắk Lắk quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống DTLCP được kỳ vọng sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định hoạt động sản xuất và bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.