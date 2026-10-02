Đắk Lắk: Quyết liệt ngăn chặn hàng giả, bảo vệ bản quyền

Cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây sản xuất phân bón giả

Hơn 24.000 tấn phân bón mang “mác” Bỉ

Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện dấu hiệu sản xuất, mua bán phân bón giả trên địa bàn và các tỉnh Tây Nguyên, vùng phụ cận. Từ đó, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 15.9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Tang vật thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng nhập khẩu nhiều loại phân bón giá thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau khi đưa về Việt Nam, số hàng này được thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ - nơi có giá thành cao hơn để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đường dây này đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng trị giá trên 159 tỉ đồng. Trong đó, chỉ 461 tấn thực sự có nguồn gốc từ Bỉ; số còn lại không có xuất xứ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ Bỉ, với tổng trị giá trên 154,5 tỉ đồng.

Cơ quan Công an kiểm tra kho xưởng phân bón

Số phân bón này được đưa đến khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và một số địa phương khác; các đối tượng thu lợi bất chính trên 60 tỉ đồng.

Không chỉ thay đổi nhãn mác, các đối tượng còn tổ chức hoạt động qua nhiều doanh nghiệp, nhiều địa bàn, tạo thành mạng lưới phân phối rộng. Chính cách thức này khiến việc xác định nguồn gốc thực sự của hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đắk Lắk, thực tế người mua thường dựa vào bao bì, tem nhãn và thông tin do người bán cung cấp để nhận biết sản phẩm.

Trong khi đó, vụ án cho thấy những yếu tố này có thể bị làm sai lệch. Cơ quan điều tra vì vậy phải rà soát nhiều doanh nghiệp, đại lý và các khâu trong quá trình nhập khẩu, đóng gói, phân phối để làm rõ nguồn hàng.

Cũng theo ông Chuyên, cơ quan công an đang tiếp tục rà soát lượng phân bón liên quan còn tồn trên thị trường. Người dân, đại lý khi mua phân bón cần kiểm tra kỹ mã số, nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn, chứng từ và những thông tin liên quan trước khi mua bán, sử dụng.

Tang vật của vụ án phân bón giả

Mở rộng điều tra, ngày 25.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp - Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngăn chặn vi phạm quy định về quyền tác giả

Không chỉ ở lĩnh vực vật tư nông nghiệp, vấn đề sở hữu trí tuệ cũng đang được đặt ra trong hoạt động in ấn, photocopy trên địa bàn Đắk Lắk.

Đầu năm học 2026-2027, do tình trạng thiếu sách giáo khoa, một số phụ huynh đã mượn sách hoặc sử dụng file điện tử để photocopy. Từ nhu cầu này, một số cơ sở in ấn, photocopy nhận sao chép toàn bộ sách giáo khoa theo yêu cầu khách hàng, làm phát sinh nguy cơ vi phạm quy định về quyền tác giả.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở VHTTDL Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND các xã, phường cùng doanh nghiệp, cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn, yêu cầu thực hiện đúng quy định của Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo hướng dẫn của Sở, cơ sở in chưa được cấp phép không được nhận in, sao chép sách giáo khoa. Đối với cơ sở photocopy, chỉ được tiếp nhận sao chép trích đoạn không quá 10% tổng số trang; không nhận photocopy, in toàn bộ một cuốn sách giáo khoa theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tăng cao, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, quy định về quyền tác giả, việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để học tập của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại, là trường hợp được pháp luật cho phép.

Với tác phẩm dạng chữ viết, phần sao chép không quá 10% tổng số trang được xác định là giới hạn sao chép hợp lý theo quy định.

Sở VHTTDL Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh hiểu đúng quy định về quyền tác giả đối với sách giáo khoa, đồng thời hướng dẫn các cơ sở in, photocopy thực hiện đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở in xuất bản phẩm, Sở yêu cầu chỉ nhận hợp đồng in sách giáo khoa khi có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định. Các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm không được nhận hợp đồng in sách giáo khoa.