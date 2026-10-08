Đắk Lắk: Quy tập được hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin

Đội K51 và các lực lượng cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến về nơi an nghỉ. Ảnh: baodaklak.vn.

Trước đó, theo thông tin của ông Lê Ngọc Hòa (73 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp: Liệt sĩ Trương Văn Tiến, thuộc Đại đội Đặc Công 201, Tỉnh đội Phú Yên (cũ), hi sinh năm 1974 trong trận đánh căn cứ Hòn Đình của địch. Sau đó, ông Lê Ngọc Hòa được đơn vị giao chôn cất liệt sĩ tại Vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Từ thông tin của ông Lê Ngọc Hòa, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu các thông tin cùng nhân chứng xác định được vị trí chính xác và tiến hành đào xẻ, tìm kiếm. Đến chiều tối 7/10, ở độ sâu hơn 1m các phần xương cốt và các di vật của liệt sĩ được phát hiện. Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện xác định là hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định.

Hiện, hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Theo Đội K51, hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến là hài cốt liệt sĩ thứ 40 (hài cốt thứ 6 xác định được danh tính) được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thường xuyên, liên tục của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; tinh thần sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đội K51; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương; tấm lòng tri ân, trách nhiệm của nhân chứng, cựu chiến binh, quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.