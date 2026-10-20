Đắk Lắk: Quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông. (Ảnh: PHAN TUÂN)

Trước đó, Hội đồng Chính sách cùng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” xã Krông Bông đã tổ chức hội nghị đánh giá, nhận định đối với 2 vị trí mộ được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Hai vị trí mộ được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin. (Ảnh: PHAN TUÂN)

Theo kết quả khảo sát của Đội quy tập K51 và các cơ quan chuyên môn, khu vực phát hiện 2 ngôi mộ trước đây thuộc căn cứ cách mạng vùng H9 - trung tâm đầu não của Tỉnh ủy Đắk Lắk trong giai đoạn 1965-1975, cách một bệnh xá dã chiến cũ khoảng 300m.

Đáng chú ý, hình thức mai táng tại đây mang nhiều dấu hiệu đặc trưng của bộ đội ta trong thời chiến. Hai ngôi mộ được chôn thẳng hàng, cách nhau khoảng 3m, phần đầu quay về hướng đông và được đánh dấu bằng những hòn đá.

Hài cốt các liệt sĩ được bảo quản thận trọng. (Ảnh: PHAN TUÂN)

Qua khảo sát, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật dưới lớp đất đã hóa thổ, gồm tấm tăng nilon dùng để quấn thi hài, cúc áo bộ đội địa phương, vỏ đạn, hộp đựng súng và một chiếc vòng tay của đồng bào Ê Đê, những dấu tích có giá trị trong việc xác định danh tính, nguồn gốc các phần mộ.

Trên cơ sở các chứng cứ lịch sử, đặc điểm khu vực và những di vật được phát hiện, 100% đại biểu tại hội nghị đã thống nhất kết luận đây là phần mộ của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông để chăm sóc, hương khói và an nghỉ. (Ảnh: PHAN TUÂN)

Thực hiện kế hoạch đề ra, ngày 19/10, các lực lượng đã tiến hành cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ với nghi lễ trang nghiêm, thành kính. Sau khi hoàn tất công tác quy tập, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông để hương khói và an nghỉ.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.