Đắk Lắk quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng mảnh nhựa ghi chữ 'Anh Luân'

Theo thông tin do bà Trịnh Thị Vân, sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành (trước đây là thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cung cấp, năm 1973, sau trận giao tranh ác liệt giữa ta và địch trên địa bàn, mẹ con bà phát hiện có một anh bộ đội đã hy sinh nên bí mật chôn cất bên bụi tre gần khu tăng gia sản xuất của cách mạng, cách nhà khoảng 70m.

Lực lượng chức năng khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật được tìm thấy trong phần mộ.

Miếng nhựa có chữ “Anh Luân”, At, đóng quân... viết bằng bút bi được tìm thấy trong phần mộ.

Hiện tại hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Sơn Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban CHQS xã Sơn Thành và Đội K51 đã tổ chức xác minh, tìm kiếm và quy tập, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: Những mảnh áo bộ đội, ví da, võng dù, tăng, dây dù, pin, vỏ đạn… Đặc biệt là một mảnh nhựa nhỏ có chữ “Anh Luân”, At, đóng quân... viết bằng bút bi.

Từ thông tin của nhân chứng và các di vật tìm được, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện tại hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Sơn Thành. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 34 được Đội K51 quy tập trong và ngoài nước kể từ khi bắt đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kêu gọi quần chúng nhân dân và các cựu chiến binh, ai biết thông tin phần mộ, cung cấp để cơ quan chức năng sớm xác định được danh tính liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.