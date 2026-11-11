Đắk Lắk: Phường Phú Yên cảnh báo loạt sản phẩm OCOP hết hạn chứng nhận

Các hành vi cố tình sử dụng nhãn hiệu OCOP khi chứng nhận đã hết hiệu lực sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thông báo số 1256/TB-UBND của UBND phường Phú Yên, kể từ ngày 8/11/2026, toàn bộ 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao được công nhận năm 2023 của hai doanh nghiệp trên địa bàn đã hết hiệu lực chứng nhận theo quy định.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Yến sào PY (địa chỉ tại khu phố Phú Đông 3, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Hằng Ny) có 6 sản phẩm hết hạn chứng nhận, gồm: Yến sơ chế PYNEST, Yến định hình PYNEST, Yến BaBy bỏ hũ nhà chưng PYNEST, Yến rút lông khô PYNEST, Yến rút lông nước PYNEST và Yến thô PYNEST.

Trong khi đó, Công ty TNHH FOOD Thành Phát PY (địa chỉ 149 Trần Rến, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thành) có 5 sản phẩm hết hạn, gồm: Chả da ớt xiêm Thành Phát, Chả giò may Thành Phát, Chả lụa Thành Phát, Chả mực Thành Phát và Chả thủ Thành Phát.

Trước tình trạng trên, UBND phường Phú Yên yêu cầu hai doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành quy định, không tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận OCOP, tem và nhãn hiệu OCOP đối với các sản phẩm đã hết hạn kể từ ngày 8/11/2026.

Việc tiếp tục sử dụng tem, nhãn hiệu OCOP chỉ được phép thực hiện sau khi sản phẩm hoàn tất quy trình đánh giá, phân hạng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận mới. Các hành vi cố tình sử dụng nhãn hiệu OCOP khi chứng nhận đã hết hiệu lực sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), UBND phường đề nghị chủ động liên hệ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Yên để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, UBND phường cũng giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tổ chức công khai danh sách 11 sản phẩm hết hạn chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Động thái này nhằm giúp người dân, tổ chức và người tiêu dùng nhận diện rõ tình trạng chứng nhận của các sản phẩm OCOP đang lưu thông trên thị trường, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý chương trình. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn uy tín, giá trị của thương hiệu OCOP.