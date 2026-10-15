Đắk Lắk phê duyệt kết quả xét thăng hạng cho hơn 3.200 viên chức giáo dục

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngày 15/10, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ sở giáo dục từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và hạng II lên hạng I năm 2026 (quyết định số 1455/QĐ-SGDĐT).

Theo đó, tổng số viên chức được phê duyệt kết quả xét thăng hạng là 3.255 người, gồm 250 cán bộ quản lý và 3.005 giáo viên, nhân viên.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và chính sách đối với nhà giáo; Đề án số 01/ĐA-SGDĐT ngày 18/6/2026 của Sở GD&ĐT; Công văn số 3894/SNV-CCVC ngày 29/6/2026 của Sở Nội vụ về chỉ tiêu xét thăng hạng, cùng báo cáo kết quả của Hội đồng xét thăng hạng.

Sở GD&ĐT giao Hội đồng thông báo kết quả đến các cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đã dự xét và đạt kết quả. Nếu phát hiện trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Hội đồng báo cáo Giám đốc Sở xem xét hủy kết quả.

Trong thông báo gửi các đơn vị, Hội đồng xét thăng hạng yêu cầu thông tin kết quả đến từng viên chức trúng tuyển, đồng thời tổ chức rà soát và báo cáo về Sở GD&ĐT, qua Phòng Tổ chức cán bộ.

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đắk Lắk (https://daklak.edu.vn/) để các cơ quan, đơn vị và viên chức tra cứu, thực hiện.