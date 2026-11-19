Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị ngành hàng cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo Đề án, lễ hội diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến ngày 04/4/2027, trong đó các hoạt động chính tập trung từ ngày 06/3/2027 đến ngày 04/4/2027. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm.

Nâng tầm thương hiệu cà phê Robusta Việt Nam

Lễ hội lần thứ 10 tiếp tục hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, xúc tiến đầu tư các dự án chế biến sâu và tôn vinh những người trực tiếp tham gia trồng, chế biến, kinh doanh cà phê.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, việc nâng cao giá trị hạt cà phê không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà còn đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất, chế biến và tổ chức chuỗi liên kết.

Điểm nhấn của lễ hội là Hội nghị Quốc tế Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta thế giới gắn với xúc tiến đầu tư chế biến sâu. Đây sẽ là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển ngành cà phê theo hướng gia tăng giá trị.

Các hoạt động như Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam, Cuộc thi pha chế cà phê Buôn Ma Thuột Barista Robusta và Hội thi Nhà nông đua tài với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh” cũng góp phần giới thiệu chất lượng, bản sắc và tiềm năng của cà phê Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình tuyên dương nông dân tiêu biểu và Hội thảo Quốc gia “Đất và Phân bón” lần thứ 2 tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với sản xuất cà phê. Đây là cơ hội trao đổi kiến thức về quản lý dinh dưỡng đất, sử dụng phân bón hợp lý và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác.

Những nội dung này có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, giảm tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết nối sản xuất nông nghiệp với du lịch bền vững

Theo kế hoạch, Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê dự kiến có khoảng 600 gian hàng, tích hợp không gian đổi mới sáng tạo, giới thiệu mật ong hoa cà phê và kết nối giao thương. Hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 07/3/2027 tại Quảng trường 10-3. Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn có lễ hội đường phố, diễu hành và đồng diễn cồng chiêng, Lễ hội Hoa Cà phê, chương trình nghệ thuật chào năm mới và Đêm hội ánh sáng “Buôn Ma Thuột Light Fest”.

Đặc biệt, roadshow hành trình cà phê “Từ đại ngàn đến biển xanh” kết nối Buôn Ma Thuột với Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ góp phần quảng bá không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, kết nối các giá trị văn hóa, nông nghiệp và du lịch.

Các hoạt động tại huyện Lắk và huyện Buôn Đôn được định hướng theo hướng bảo vệ phúc lợi động vật, không cưỡi voi, không tổ chức đua voi. Tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện, vận hành “Phố Cà phê Buôn Ma Thuột”, xây dựng không gian check-in “Chạm Đắk Lắk - Kết nối biển xanh và đại ngàn” tại Quảng trường 10-3 và Quảng trường Phú Yên, đồng thời giới thiệu vở thực cảnh “Nhà dài Show” tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm và một đầu mối xuyên suốt; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa.

Với định hướng kết hợp xúc tiến thương mại, phát triển nông nghiệp và quảng bá văn hóa, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế Robusta Việt Nam, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và lan tỏa hình ảnh một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, có trách nhiệm với môi trường.