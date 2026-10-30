Đắk Lắk phê bình lãnh đạo các xã chậm trễ trong hoàn thành dữ liệu đất đai

Cán bộ địa chính-xây dựng hướng dẫn người dân kê khai và bổ sung thông tin để xử lý các dữ liệu đất đai bị sai lệch. (Ảnh minh họa: Vũ Hà/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, đến nay, một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, do đó lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải đẩy nhanh quá trình triển khai, phê bình các xã, phường chậm trễ trong việc thực hiện.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Ea Ly, Liên Sơn Lắk và yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Ea Ly, Liên Sơn Lắk và tập thể, các cá nhân liên quan đối với sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản nhắc nhở phê bình, yêu cầu kiểm điểm, tuy nhiên, việc kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện các nội dung đã cam kết và các hướng dẫn, đôn đốc của tỉnh ở các xã Ea Ly, Liên Sơn Lắk chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức, tiến độ thực hiện sau kiểm điểm không có sự chuyển biến tích cực, khối lượng công việc hoàn thành vẫn ở mức thấp so với yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành kế hoạch chung của toàn tỉnh.

Liên quan đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, vào tháng 7/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng phê bình các xã, phường, như: Ea Tul, Cư Yang, Tuy An Bắc, Krông Bông, Ea Knốp, Krông Năng, Ea Nuôl, Vụ Bổn, Phú Hòa 1, Đức Bình, Hòa Xuân, Ea Ly, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Phú Hòa 2, Ea M’Droh, Ô Loan, Quảng Phú; các phường Tuy Hòa, Đông Hòa, Thành Nhất, Bình Kiến, Phú Yên.

Một số địa phương triển khai tốt nhiệm vụ trên, tính đến ngày 29/10, trong nhóm dẫn đầu về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gồm các xã, phường: Phường Buôn Hồ; xã Cư M’ta, Cư Pui, Đức Bình, Ia Lốp, Ea Trang…

Vừa qua, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh mốc thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu, lập hồ sơ địa chính nhiệm vụ thuộc cấp xã hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thông tin, để hoàn thành nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào “Cao điểm chính quyền và nhân dân chung sức hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai.”

Các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu đến ngày 15/11 hoàn thành thu thập, đăng ký thông tin mốc 1,45 triệu thửa đất (đạt tỷ lệ 80%); đến ngày 15/12 hoàn thành toàn bộ 1,82 triệu thửa đất, đạt 100% kế hoạch giao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tập trung, quyết liệt thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm hoàn thành các mốc chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các địa phương ban hành Nghị quyết lãnh đạo, đánh giá tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kịp thời chỉ đạo xuyên suốt; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có biểu hiện chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất.

Rà soát dữ liệu đất đai. (Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, khẩn trương quán triệt, phát động triển khai “Cao điểm chính quyền và nhân dân chung sức hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai”; trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan, làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tranh thủ tối đa quỹ thời gian để đẩy nhanh tiến độ; giám sát, đôn đốc quyết liệt tiến độ, chỉ tiêu hàng ngày, tuần, tháng thông qua Hệ thống Thống kê dữ liệu đất đai tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước 15/12.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm soát trang Hệ thống Thống kê dữ liệu đất đai tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm theo dõi, đánh giá khối lượng công việc theo thời gian thực; thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ hoàn thành của 102 xã.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi kết quả đánh giá, xếp hạng tiến độ của 102 xã, phường; lấy kết quả hoàn thành chiến dịch làm tiêu chí trọng yếu, bắt buộc để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026 đối với người đứng đầu chính quyền các cấp; đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thiếu quyết liệt, buông lỏng quản lý, để địa phương không hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 15/12./.