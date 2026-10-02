Đắk Lắk phê bình 35 xã, phường chưa kê khai hoạt động chăn nuôi

Cụ thể, thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn, UBND tỉnh nhận thấy một số địa phương chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn; đến hết thời hạn báo cáo mới có 67/102 xã, phường gửi báo cáo; còn 35 xã, phường chưa có báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, qua triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, hiện còn 23 xã, phường chưa đăng ký thông tin để được cấp tài khoản quản trị hệ thống, mặc dù Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị và đôn đốc thực hiện.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chăn nuôi và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Chủ tịch UBND 35 xã, phường chưa thực hiện, chưa gửi báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2026 theo yêu cầu như: Xã Cư M'gar, Cư Yang, Dliêya, Dray Bhăng, Đắk Liêng, Đức Bình, Ea Bá, Quảng Phú, Yang Mao… phường Sông Cầu, Thành Nhất, Ea Kao…

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thành việc kê khai hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2026, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác; gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/10. Không để tình trạng chậm kê khai, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ tiếp tục xảy ra trong các kỳ kê khai tiếp theo.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND 23 xã, phường như: Buôn Đôn, Cư M’gar, Dur Kmăl, Ea H’leo, Ea Knuếc, Krông Á, Sơn Hòa, Suối Trai, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh… chưa đăng ký thông tin cấp tài khoản khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập đầy đủ thông tin, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, gửi Cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện cấp tài khoản theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thông tin đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc triển khai, vận hành và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kê khai hoạt động chăn nuôi là một trong những cơ sở quan trọng phục vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi, xây dựng kế hoạch phát triển ngành và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Việc một số địa phương chậm trễ, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ kê khai làm ảnh hưởng đến chất lượng cơ sở dữ liệu, gây khó khăn cho quản lý và chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện nghiêm kê khai hoạt động chăn nuôi và đăng ký tài khoản quản trị Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; theo dõi kết quả khắc phục của 35 xã, phường chưa báo cáo kê khai và 23 xã, phường chưa đăng ký tài khoản để gửi Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị cấp tài khoản, đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương; báo cáo UBND tỉnh những địa phương tiếp tục chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ để xem xét, chỉ đạo.