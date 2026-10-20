Đắk Lắk phát triển vùng cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu hướng đến xuất khẩu

Hướng đến vùng cà phê hữu cơ đạt chuẩn quốc tế

Phát triển nông nghiệp hữu cơ đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tại Đắk Lắk, vùng trồng cà phê hữu cơ của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 là một trong những mô hình đáng chú ý trong định hướng sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thông tin trên bảng giới thiệu khu vực canh tác, vùng cà phê hữu cơ của doanh nghiệp có diện tích 21,24 ha, nằm tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực được xác định bằng tọa độ 12.9698°N, 108.1546°E, phục vụ công tác nhận diện, quản lý và theo dõi vùng sản xuất.

Định hướng canh tác theo tiêu chuẩn USDA-NOP của Hoa Kỳ và EU Organic của Liên minh châu Âu cho thấy mục tiêu xây dựng quy trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về phương thức canh tác, quản lý đầu vào và bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế chuyển đổi từ sản xuất chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và gia tăng giá trị sản phẩm. Đối với ngành cà phê Đắk Lắk, phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ còn mở ra cơ hội nâng cao khả năng tiếp cận những phân khúc thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tính bền vững.

Công ty đẩy mạnh sản xuất sạch, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kiểm soát đầu vào, bảo vệ môi trường canh tác

Một trong những nội dung đáng chú ý của mô hình là các cam kết về phương thức sản xuất. Theo thông tin được công bố tại khu vực canh tác, doanh nghiệp cam kết không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và giống biến đổi gene.

Những nguyên tắc này hướng đến hạn chế tác động bất lợi của hoạt động sản xuất đối với đất, nước và hệ sinh thái tại vùng trồng. Đồng thời, việc kiểm soát đầu vào tạo tiền đề để xây dựng quy trình canh tác minh bạch, giúp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và củng cố niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm.

Tuy nhiên, để sản phẩm được công nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA-NOP hoặc EU Organic, việc thực hiện các cam kết tại vùng trồng cần đi kèm hệ thống hồ sơ quản lý, kiểm soát vật tư đầu vào, giám sát quy trình và đánh giá của tổ chức chứng nhận có thẩm quyền. Vì vậy, duy trì tính nhất quán trong toàn bộ quá trình sản xuất là yếu tố quan trọng đối với mục tiêu phát triển vùng cà phê hữu cơ.

Bên cạnh việc tuân thủ quy trình, doanh nghiệp cần chú trọng các giải pháp bảo vệ độ phì nhiêu của đất, quản lý nguồn nước, tăng cường sử dụng vật liệu hữu cơ phù hợp và áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc sinh thái. Đây là những yếu tố góp phần nâng cao sức khỏe đất, hỗ trợ cây cà phê phát triển ổn định và tăng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Sản phẩm cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê 15.

Gia tăng giá trị cà phê từ sản xuất bền vững

Đối với vùng cà phê tại xã Ea Tul, việc hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế không chỉ đặt ra yêu cầu về kỹ thuật canh tác mà còn đòi hỏi sự kết nối giữa sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ.

Khi vùng nguyên liệu được quản lý bài bản, thông tin về địa điểm, diện tích và quy trình sản xuất có thể trở thành nền tảng để xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch. Đây cũng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp từng bước phát triển thương hiệu cà phê gắn với chất lượng và trách nhiệm môi trường.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến nông sản có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất hữu cơ có thể tạo lợi thế cạnh tranh nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu chứng nhận, duy trì chất lượng ổn định và bảo đảm khả năng cung ứng. Dù vậy, hiệu quả kinh tế của mô hình còn phụ thuộc vào chi phí chuyển đổi, năng suất, giá bán và khả năng tiếp cận các kênh phân phối phù hợp.

Việc phát triển vùng cà phê hữu cơ 21,24 ha của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 tại xã Ea Tul cho thấy định hướng ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Đắk Lắk. Nếu được tổ chức đồng bộ từ quy trình canh tác đến khâu tiêu thụ, mô hình có thể góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị hạt cà phê và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành cà phê địa phương.