Đắk Lắk phát triển toàn diện 20 xã điểm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030

Đắk Lắk tập trung phát triển 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân và bảo tồn bản sắc văn hóa. (Ảnh minh hoạ)

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao sinh kế người dân

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Thông báo số 318/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă tại hội nghị triển khai Đề án xây dựng và phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030, theo định hướng “Kinh tế phát triển - Xã hội văn minh - Quốc phòng, an ninh vững mạnh”.

Đề án hướng đến tạo chuyển biến thực chất về sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn bền vững.

Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng thẩm quyền, bảo đảm phương châm “6 rõ”, lấy hiệu quả thực tế làm trọng tâm. Tỉnh đặc biệt yêu cầu không chạy theo số lượng, không đầu tư dàn trải, mà phải xác định đúng nhu cầu, lựa chọn những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa bàn.

Đối với khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển sinh kế cần được xem là nền tảng để cải thiện đời sống lâu dài. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng thông qua việc khai thác hợp lý lợi thế đất đai, khí hậu, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Việc khuyến khích sản xuất an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm và giúp người dân từng bước ổn định thu nhập. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường và thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững.

Bảo đảm nguồn lực, triển khai đồng bộ từ năm 2027

Để bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án, UBND tỉnh đã xác định cụ thể trách nhiệm và thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch, bố trí ngân sách năm 2027.

Theo đó, trước ngày 15/11/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phải hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chung. Trước ngày 30/11/2026, các xã điểm hoàn thành rà soát nhu cầu và xây dựng dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2027.

Trước ngày 15/12/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực trước ngày 31/12/2026.

Việc xây dựng kế hoạch theo từng mốc thời gian cụ thể nhằm bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những công trình, phần việc thực sự cần thiết tại cơ sở.

Hướng đến cộng đồng xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đề án là trong quý I/2027, tỉnh sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Bản sắc”, xây dựng hệ thống theo dõi và triển khai các mô hình điểm cùng hạ tầng thiết yếu.

Định hướng này không chỉ tập trung cải thiện cảnh quan, môi trường sống mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng văn minh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đối với phát triển nông nghiệp, tiêu chí xanh, sạch và bền vững cần được cụ thể hóa thông qua việc sử dụng hiệu quả đất, nước, bảo vệ rừng, hạn chế ô nhiễm môi trường và từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng thân thiện với hệ sinh thái.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Đề án; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các mục tiêu đề ra được triển khai thiết thực.

Với định hướng lấy người dân làm chủ thể, sinh kế làm nền tảng và bảo vệ môi trường làm yêu cầu xuyên suốt, Đề án phát triển toàn diện 20 xã điểm kỳ vọng tạo động lực mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng những cộng đồng nông thôn phát triển bền vững.