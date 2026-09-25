Đắk Lắk phát huy vai trò phụ nữ, cùng chung tay hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Diễn đàn do bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Cùng với đó là đại diện Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nữ trí thức, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Hội LHPN 5 xã, phường thuộc cụm thi đua và 81 cán bộ, hội viên nòng cốt tại các địa bàn Tân An, Buôn Ma Thuột và Tân Lập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, bởi tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và sự phát triển kinh tế bền vững.

Theo đó, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong nhiều khâu của chuỗi thực phẩm, từ sản xuất nông nghiệp, thu hái, sơ chế đến chế biến và quản lý bữa ăn gia đình. Tỷ lệ phụ nữ tham gia trực tiếp vào các công đoạn này được ước tính trên 60-70%, vì vậy đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

Thông qua diễn đàn, Hội LHPN tỉnh mong muốn tăng cường kết nối hội viên với các ngành chức năng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời xây dựng những chuỗi giá trị bền vững có sự tham gia và làm chủ của phụ nữ.

Đại diện các sở, ngành tham dự tọa đàm.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh như nguồn vốn, công nghệ, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Nhiều giải pháp được đề xuất, trong đó chú trọng hướng dẫn hội viên áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và không sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt.

Đại diện Công ty TNHH Green Farm, Nhà hàng M’Nga Tăng Bi và chị Lương Thị Huỳnh Triểm, hội viên xã Tây Hòa, chia sẻ thực tế về mô hình kinh tế tuần hoàn, sơ chế, chế biến nông sản đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giải pháp xây dựng đầu ra bền vững cho nông sản an toàn do phụ nữ làm chủ.

Hội viên tham gia ý kiến tại tọa đàm.

Đại diện các sở, ngành cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa Hội phụ nữ cơ sở với ngành Y tế, Nông nghiệp và lực lượng quản lý thị trường trong giám sát, phát hiện và xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đáng chú ý, diễn đàn đề cập việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền an toàn thực phẩm. Trong đó, xây dựng và công bố “Bản đồ số cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn” được kỳ vọng giúp người dân thuận lợi nhận diện, tìm kiếm và lựa chọn các cơ sở cung cấp thực phẩm an toàn.

Kết luận diễn đàn, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hội viên và từng gia đình; duy trì, nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất an toàn; chủ động hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên trở thành một “giám sát viên tinh tường”, chủ động phối hợp với MTTQ và các cơ quan chức năng giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thuốc bảo vệ thực vật giả, hóa chất cấm và các hành vi gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.