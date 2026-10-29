Đắk Lắk: Phát huy vai trò Mặt trận, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; bà Võ Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Bảy nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, ở một số nơi, công tác tuyên truyền, vận động vẫn chưa thực sự đi sâu vào đời sống, chưa tạo được chuyển biến đồng đều trong nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân.

Ông Phạm Văn Bảy, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Phạm Văn Bảy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa Cuộc vận động từ nhận thức thành hành động cụ thể, gắn với nhu cầu mua sắm và lợi ích thiết thực của người tiêu dùng. Trong đó, hệ thống Mặt trận giữ vai trò quan trọng nhờ mạng lưới rộng khắp, có khả năng kết nối các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, thôn, buôn, tổ dân phố.

Ông Phạm Văn Bảy đề nghị mỗi đại biểu tham dự hội nghị phát huy vai trò là tuyên truyền viên nòng cốt, chủ động chuyển tải nội dung Cuộc vận động đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cộng đồng dân cư; đồng thời tăng cường trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân để việc triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ông Phạm Văn Bảy quán triệt những văn bản chỉ đạo liên quan đến Cuộc vận động. Ảnh: Thanh Nga.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những văn bản chỉ đạo liên quan đến Cuộc vận động, trọng tâm là Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động; cùng Kế hoạch số 141/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 30/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh việc làm rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người tiêu dùng, hội nghị dành thời lượng tuyên truyền về quyền, trách nhiệm của người tiêu dùng; kỹ năng nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các đại biểu cũng được hướng dẫn cách phản ánh, tố giác hành vi vi phạm và kỹ năng mua sắm an toàn trên môi trường số.

Những nội dung này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, hoạt động mua bán trực tuyến phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng nhận diện sản phẩm và tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc ưu tiên hàng Việt không chỉ dừng ở lời kêu gọi mà cần dựa trên chất lượng, uy tín, nguồn gốc rõ ràng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Cuộc vận động tại cơ sở. Ảnh: Thanh Nga.

Tại phần thảo luận, các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Cuộc vận động tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động người dân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tại khu dân cư. Các ý kiến cũng tập trung vào việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân, kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các vi phạm liên quan.

Thông qua hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, tạo sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Mặt trận, chính quyền, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện Cuộc vận động.

Từ tuyên truyền đến hành động, từ lựa chọn của mỗi người tiêu dùng đến trách nhiệm của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc ưu tiên dùng hàng Việt cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất trong đời sống. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, lành mạnh.