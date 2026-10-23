Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày đêm chuẩn hóa sầu riêng, nâng chất lượng xuất khẩu

Toàn cảnh diễn đàn chuẩn hóa sầu riêng.

76 lớp tập huấn đưa quy trình VietGAP đến vùng trồng sầu riêng

Theo kế hoạch, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk tổ chức 76 lớp tập huấn tại 35 xã, phường, với 4 tổ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn nông dân. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật của người trồng sầu riêng, đồng thời từng bước hình thành phương thức sản xuất chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng kiểm soát chất lượng.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk, cho biết hơn 70 xã có diện tích trồng sầu riêng đã xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và nguồn lực để phối hợp triển khai chiến dịch.

Việc huy động hệ thống khuyến nông và chính quyền cơ sở được kỳ vọng giúp các hướng dẫn kỹ thuật tiếp cận trực tiếp với từng hộ dân, từng vùng sản xuất, qua đó tạo chuyển biến trong thực hành canh tác.

Bà: Đặng Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường, phát biểu tại diễn đàn.

Chuẩn hóa mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng từ vườn

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mặc dù mang lại nguồn thu lớn, ngành hàng sầu riêng vẫn đối mặt với những bất cập về chất lượng sản phẩm, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Tình trạng sầu riêng bị hạ hạng chất lượng, tranh mua, tranh bán cho thấy những hạn chế cần được khắc phục ngay từ khâu sản xuất.

Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm không chỉ tập trung phổ biến kỹ thuật mà còn hướng đến thay đổi tập quán canh tác, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường quản lý mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng ngay tại vườn.

Ông Lê Ngọc Hải Phó Chủ tịch hội Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, phát biểu tại diễn đàn.

Một trong những kết quả đáng chú ý là đến nay, hơn 11.000 ha sầu riêng trên địa bàn tỉnh đã được định vị, số hóa đến từng hộ dân. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa đồng bộ toàn bộ diện tích sầu riêng.

Việc số hóa vùng trồng tạo cơ sở để quản lý thông tin sản xuất, xác định nguồn gốc nông sản và hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào việc người dân cập nhật dữ liệu đầy đủ, tuân thủ quy trình kỹ thuật và duy trì các điều kiện sản xuất theo yêu cầu.

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, phát biểu tại diễn đàn.

Phát triển sầu riêng bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nhấn mạnh mã số vùng trồng chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình sản xuất bền vững và việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật.

“Mã số vùng trồng chỉ là điều kiện cần, bà con làm chủ công nghệ và quy trình mới là điều kiện đủ để làm chủ thị trường”, ông Thanh nói.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa tổ kỹ thuật và hậu cần tham gia chiến dịch 30 ngày đêm chuẩn hóa sầu riêng.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hỗ trợ tài liệu, chuyên gia và hướng dẫn kỹ thuật tại địa phương. Trong đó, các giải pháp ứng phó hiện tượng El Niño, quản lý nguồn nước tưới được chú trọng nhằm giúp nông dân chủ động hơn trước những biến động thời tiết, bảo đảm điều kiện sản xuất ổn định.

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng chặt chẽ, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và minh bạch nguồn gốc có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm chuẩn hóa sầu riêng.

Chiến dịch 30 ngày đêm được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động của người trồng sầu riêng Đắk Lắk. Khi mã số vùng trồng được quản lý đồng bộ, quy trình sản xuất được tuân thủ và chất lượng được kiểm soát ngay từ vườn, ngành hàng sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị nông sản và củng cố uy tín trên thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.