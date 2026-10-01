Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,22%

Ngày 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng tháng 9 và quý III/2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.

Cụ thể, GRDP 9 tháng năm 2026 (theo giá so sánh năm 2020) ước đạt 124.391 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 99,14% so với kịch bản tăng trưởng đề ra, thấp hơn khoảng 1.078 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy báo cáo kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 32.322 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ và đạt 100,03% so với kịch bản, vượt khoảng 9 tỷ đồng.

Công nghiệp-xây dựng ước đạt 28.315 tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ và đạt 94,97% so với kịch bản, thiếu khoảng 1.499 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp ước đạt 20.558 tỷ đồng, tăng 11,13% so với cùng kỳ và đạt 97,43% so với kịch bản, thiếu khoảng 542 tỷ đồng; khu vực xây dựng ước đạt 7.757 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ và đạt 89,03% so với kịch bản, thiếu khoảng 955 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 58.139 tỷ đồng, tăng 9,01% so với cùng kỳ và đạt 100,46% so với kịch bản, vượt khoảng 266 tỷ đồng; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 5.616 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ và đạt 101,86% so với kịch bản, vượt khoảng 102 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 45.804 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 56,98% kế hoạch năm và bằng 88,16% kịch bản, thấp hơn khoảng 6.149 tỷ đồng. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 15.455 tỷ đồng, tăng 3,11%; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 29.901 tỷ đồng, tăng 16,02%; vốn FDI đạt khoảng 448 tỷ đồng, giảm 73,41% so với cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Cụ thể, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh giao là 11.294,185 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết 10.015,271 tỷ đồng, đạt 88,67%; còn 1.278,914 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết. Đến ngày 29/9, toàn tỉnh mới giải ngân được 4.618,036 tỷ đồng, bằng 46,11% kế hoạch địa phương giao chi tiết và 46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; còn 5.397,235 tỷ đồng kế hoạch đã giao chi tiết chưa giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 là 5.628 tỷ đồng, đến hết ngày 29/9 mới giải ngân được 2.358,051 tỷ đồng, đạt 41,90%; nếu loại trừ 422,203 tỷ đồng đã hết nhiệm vụ chi, tỷ lệ giải ngân đạt 45,30%. Tính chung kế hoạch năm 2026 và vốn năm 2025 kéo dài, toàn tỉnh mới giải ngân được 6.976,087 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.626 tỷ đồng, bằng 73,77% dự toán Trung ương giao, bằng 69,76% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao và 63,51% kịch bản năm 2026, tăng 3,99% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 12.455 tỷ đồng, tăng 3,77% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.924 tỷ đồng, bằng 53,16% dự toán Trung ương giao, khoảng 45,10% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và chỉ đạt 40,42% kịch bản năm, giảm 11,92% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 88,4% kế hoạch năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký ước đạt 23.000 tỷ đồng; có 540 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,1%. Đến hết tháng 9/2026, tổng số doanh nghiệp, chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.680 đơn vị, trong đó có 18.900 doanh nghiệp và 1.780 chi nhánh.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, kết quả thực hiện giữa các khu vực có chênh lệch, đặc biệt khu vực công nghiệp và xây dựng chưa đạt, trong đó xây dựng có mức thiếu hụt lớn nhất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính. Tuy nhiên, sản xuất và phân phối điện, nhất là thủy điện chưa đạt dự kiến; một số năng lực sản xuất mới chậm hình thành hoặc chưa phát huy đầy đủ công suất.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,91% so với cùng kỳ nhưng kết quả sản xuất của một số nguồn điện, nhất là thủy điện thấp hơn so với dự kiến, chủ yếu là do điều kiện thủy văn, nguồn nước về các hồ thủy điện năm 2026 kém thuận lợi hơn năm 2025, làm giảm khả năng huy động phát điện; khai khoáng, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, một số dự án dự kiến tạo năng lực sản xuất mới chưa hoàn thành hoặc chưa phát huy đầy đủ công suất, nên mức tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đủ bù đắp phần thiếu hụt của các ngành còn lại…

Chuyển mạnh từ tinh thần “đôn đốc” sang hành động quyết liệt

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 đã đề ra, GRDP cả năm tăng từ 10,02% trở lên thì quý IV cần tăng khoảng 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng GRDP theo giá so sánh cần đạt khoảng 65.293 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 5,78%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng khoảng 2,37%; tổng vốn đầu tư cần đạt hơn 34.586 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 7.254 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cần đạt khoảng 58.197 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu cần thực hiện 765 triệu USD; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.390 tỷ đồng… Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ tinh thần “đôn đốc” sang hành động quyết liệt, cụ thể, có sản phẩm và kết quả thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm. Cụ thể, bám sát kết quả 9 tháng đầu năm, cập nhật kịch bản quý IV đến từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, dự án và địa bàn; xác định rõ phần còn thiếu, dư địa, nguồn lực bù đắp và tiến độ thực hiện. Trọng tâm là công nghiệp-xây dựng, nhất là tăng khối lượng xây dựng, vốn đầu tư thực hiện, sản xuất điện, công nghiệp chế biến, chế tạo và các dự án có khả năng tạo năng lực mới; đồng thời tiếp tục tạo phần vượt từ nông nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải và các ngành dịch vụ đang có kết quả tích cực. Không điều chỉnh giảm các ngành đang đạt hoặc vượt kịch bản để bù cơ học cho các ngành còn hụt.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư rà soát các công trình, dự án động lực chưa đạt tiến độ hoặc chưa phát huy đầy đủ công suất; làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát sinh khối lượng, sản lượng và doanh thu ngay trong quý IV. Đối với 9/27 dự án động lực công nghiệp chưa đi vào hoạt động, phải bám sát từng dự án, xác định rõ tiến độ và khả năng đóng góp trong năm.

Tạo chuyển biến mạnh về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm. Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục phân bổ số vốn còn lại; theo dõi khả năng giải ngân đến từng dự án, chủ đầu tư; kịp thời tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn từ dự án chậm, không có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư rà soát chi tiết từng dự án, gói thầu, khối lượng còn lại và kế hoạch giải ngân từng tháng; đánh giá thực chất năng lực của từng nhà thầu, từ năng lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị đến khả năng tổ chức thi công và thực hiện đúng cam kết. Đối với những nhà thầu thiếu năng lực, thi công cầm chừng, chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện dự án hoặc không đáp ứng yêu cầu, cần có biện pháp xử lý theo quy định; đồng thời rà soát để không tiếp tục lựa chọn những nhà thầu yếu kém tham gia các dự án mới trong thời gian tới.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn năm 2025 kéo dài, vốn năm 2026, vốn khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các Chương trình mục tiêu quốc gia; tuyệt đối không để chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, vật liệu xây dựng, thiết kế, thủ tục đầu tư; ưu tiên các dự án trọng điểm và dự án có khả năng tạo khối lượng trong quý IV.

Phấn đấu thu ngân sách 3 tháng cuối năm hơn 7.250 tỷ đồng, để cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ thủ tục và khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tiếp tục xử lý 136 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài còn lại theo yêu cầu “6 rõ”; đồng thời theo dõi các dự án đã được tháo gỡ để chuyển kết quả xử lý thủ tục thành vốn thực hiện, khối lượng đầu tư và năng lực sản xuất. Đối với 859/922 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có phương án xử lý, phải đẩy nhanh đưa vào khai thác thực tế; hoàn thiện phương án đối với số cơ sở còn lại, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các dự án sau Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, tập trung những dự án có khả năng hoàn thiện thủ tục, khởi công hoặc tăng vốn thực hiện trong quý IV; chuyển nhanh vốn đăng ký, cam kết thành vốn thực hiện, hạn chế khoảng cách giữa thu hút đầu tư và triển khai thực tế…

Việc tổ chức thực hiện phải quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2027.