Đắk Lắk phân công nhiệm vụ các lãnh đạo UBND tỉnh

Ngày 28/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có quyết định phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, cùng với các lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo, từng lãnh đạo UBND tỉnh được phân công phụ trách, theo dõi các sở, ngành và địa phương.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, là chủ tài khoản ngân sách nhà nước; trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, đột xuất. (Ảnh: Thành Tâm)

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh; những vấn đề mang tính chủ trương, định hướng về tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra;

Phụ trách quy chế làm việc của UBND tỉnh; quyết định và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá.

Các cơ quan, đơn vị do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, theo dõi và chỉ đạo gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Địa bàn phụ trách gồm 10 phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao, Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Sông Cầu, Hòa Hiệp và 2 xã Hòa Phú, Hòa Xuân.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh . (Ảnh: Thành Tâm)

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giải quyết công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt và được ủy nhiệm; giúp Chủ tịch theo dõi, xử lý công việc thường xuyên về thanh tra, cải cách hành chính; phụ trách lĩnh vực ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế và bảo hiểm xã hội;

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, y tế, tư pháp, thi hành án dân sự; đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế; công tác biên giới, cửa khẩu.

Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 và các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Địa bàn phụ trách gồm 19 xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn. (Ảnh: Thành Tâm)

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo; nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phụ trách giáo dục và đào tạo; theo dõi, chỉ đạo chung việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý và thực hiện vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị được giao phụ trách gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và doanh nghiệp nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Địa bàn phụ trách gồm 18 xã.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Thế Hùng)

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực tài chính, giá cả; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, phát triển đô thị, chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, giao thông vận tải; theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí.

Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Thống kê tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình. Địa bàn phụ trách gồm 18 xã.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; hải quan; địa chất, khoáng sản và phát triển các cụm công nghiệp.

Giúp Chủ tịch theo dõi, xử lý công việc thường xuyên về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua, khen thưởng, lao động, việc làm, địa giới hành chính; xử lý các vấn đề thường xuyên về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Các đơn vị được giao phụ trách gồm: Sở Công Thương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Hải quan khu vực XIV. Địa bàn phụ trách gồm 16 xã, phường.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; dân tộc, tôn giáo, các vấn đề về nhân quyền. Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chương trình, đề án phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng 19 xã.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công.