Đắk Lắk nuôi dưỡng thói quen đọc sách

Phát triển văn hóa đọc không dừng ở việc có thêm nguồn sách hay số lượt người đọc tăng, mà quan trọng là tạo được không gian, hoạt động và cách làm phù hợp để sách trở thành một phần của đời sống.

Đưa sách vào đời sống

Trung bình mỗi năm, Thư viện tỉnh duy trì khoảng 90 chuyến xe thư viện lưu động. Mỗi chuyến có hơn 2.500 bản sách thuộc nhiều thể loại như: văn học, thiếu nhi, khoa học, kỹ năng sống, pháp luật… được luân chuyển đến phục vụ học sinh và người dân ở nhiều địa bàn khó khăn. Với những nơi chưa có điều kiện duy trì thư viện hoặc nguồn sách còn hạn chế, hình thức này giúp người đọc có cơ hội lựa chọn tài liệu phù hợp ngay tại nơi sinh sống, học tập.

Học sinh tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, việc đưa sách về cơ sở luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hình thức phục vụ được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp mở rộng cơ hội đọc trong cộng đồng. Ngoài trường học, Thư viện tỉnh còn phối hợp luân chuyển sách đến các đồn biên phòng, trại giam... Với người cao tuổi, Thư viện tỉnh đem sách đến tận nhà; trẻ em tại các trung tâm giáo dục hòa nhập được cung cấp sách chữ nổi, sách tranh ảnh.

Nguồn sách được đưa về cơ sở tạo điều kiện để nhiều hoạt động gắn với sách được tổ chức. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, hội thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, xây dựng tủ sách cộng đồng… trở thành những dịp để học sinh, người dân lựa chọn sách, chia sẻ cảm nhận, trao đổi về nội dung đã đọc và duy trì thói quen đọc sách.

Tại các cơ sở giáo dục, văn hóa đọc được gắn với hoạt động chuyên môn. Thầy Trần Công Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) chia sẻ: "Nhà trường thường lồng ghép việc giới thiệu, chia sẻ về sách trong quá trình giảng dạy; khuyến khích học sinh lựa chọn những đầu sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích và nội dung môn học. Sách trở thành nguồn tài liệu bổ sung cho bài học để các em mở rộng kiến thức".

Đọc sách gắn với trách nhiệm và hành động

Khi việc đọc được duy trì thường xuyên trong trường học và đời sống, học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin từ sách mà còn biết suy ngẫm, bày tỏ quan điểm và kết nối với thực tiễn. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh là minh chứng sinh động.

Sau 4 tháng triển khai (từ tháng 4/2026), Ban Tổ chức nhận được 20.130 bài dự thi của 179 đơn vị trường học (tăng 6.827 bài so với năm 2025). Nhiều bài dự thi được đầu tư về hình thức, kết hợp bài viết với hình ảnh, âm thanh, video; nội dung thể hiện rõ cảm xúc và cách nhìn riêng của người đọc. Mỗi bài dự thi là một cách các em kể lại hành trình đọc của bản thân, từ cảm nhận về một cuốn sách đến những suy nghĩ, việc làm được hình thành qua những điều đã đọc.

Các em học sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Là một trong những học sinh đạt giải Nhất tại Cuộc thi, em Phạm Trần Bảo Châu, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) gửi gắm nhiều trăn trở về giá trị của sách trong đời sống hiện đại. Giữa thời đại kỹ thuật số, em Bảo Châu coi thời gian lật mở từng trang sách là khoảng lặng cần thiết, giúp nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Không chỉ đọc và viết cảm nhận, em còn cùng thầy cô giáo và các bạn trong lớp xây dựng tủ sách lớp học; tổ chức các buổi chia sẻ về sách và quyên góp sách tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở cấp THCS, em Đặng Trà My, học sinh lớp 7A, Trường THCS Chu Văn An (xã Ea Kar) cũng đạt giải Nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Qua câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và những chiến thắng lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, em bày tỏ niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Với em Trà My, lịch sử không phải những sự kiện khô khan cần ghi nhớ máy móc, mà là dòng chảy kết nối quá khứ với hiện tại. Từ những câu chuyện lịch sử, em hiểu hơn về ý chí, nghị lực của các thế hệ đi trước, thêm trân trọng giá trị của hòa bình và nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong xây dựng quê hương, đất nước.

Những chia sẻ của em Phạm Trần Bảo Châu và Đặng Trà My tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho thấy giá trị lớn nhất của việc đọc sách là khả năng suy ngẫm, liên hệ thực tiễn và khơi dậy tinh thần tự học. Đó mới là nền tảng bền vững để văn hóa đọc phát triển, lan tỏa sâu rộng, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi hay các phong trào mang tính thời điểm.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, khi sách được đưa đến gần trường học, khu dân cư và những địa bàn khó khăn, cơ hội mở rộng tri thức được nâng lên. Điều quan trọng là tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là học sinh có nguồn sách và môi trường phù hợp để duy trì việc đọc. Một cuộc thi hay phong trào có thể tạo động lực ban đầu, song thói quen đọc sách cần sự đồng hành, khuyến khích thường xuyên từ nhà trường, gia đình và xã hội. Khi việc đọc trở thành một phần của đời sống, những kiến thức được tiếp nhận từ sách mới chuyển thành suy nghĩ, kỹ năng và hành động thiết thực.