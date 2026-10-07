Đắk Lắk: Nông dân 'lên đời' nhờ trồng sầu riêng

“Tậu” nhà mới nhờ trồng sầu riêng

Vài năm trở lại đây, cây sầu riêng dần trở thành loại cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk khi mặt hàng nông sản này mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đặc biệt, vụ mùa của người trồng sầu riêng có một niềm vui nhân đôi khi “nữ hoàng” của các loại trái cây không chỉ được mùa mà còn được giá.

Nói về gương điển hình với xuất phát điểm hơn 130 cây sầu riêng trồng xen canh trong rẫy cà phê, tiêu với diện tích 1,5 ha, gia đình chị Lan (xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã có nguồn thu nhập ổn định. Vườn sầu riêng được chị trồng khoảng hơn 10 năm nay, cây được chăm sóc kỹ lưỡng nên cho quả đều, đẹp. Năm ngoái, thương lái mua với giá trên 50.000 đồng/kg, thu nhập khoảng 900 triệu đồng/năm.thương lái mua với giá trên 50.000 đồng/kg, thu nhập khoảng 900 triệu đồng/năm.

Gia đình chị Trần Thị Lan (xã Krông Búk – Tỉnh Đắk Lắk)) có hơn 100 cây sầu riêng đang cho thu hoạch. Ảnh Trúc Lam

"So với các loại nông sản khác, tôi thấy sầu riêng cho giá trị kinh tế cao, việc thu hoạch dễ dàng, nhanh chóng không tốn nhiều công lao động, với nguồn thu nhập tốt dự định sắp tới sẽ xây dựng lại nhà cửa và cho con cái ít vốn làm ăn", chị Lan nói.

Vườn sầu riêng của gia đình chị Lan là gương điển hình tiêu biểu cho người nông dân đi lên từ hai bàn tay trắng đến nay đã có cơ ngơi nhà cao cửa rộng.

Từ vườn sầu riêng đến nay gia đình chị Lan đã có cơ ngơi nhà cao cửa rộng. Ảnh Lam Trúc

Nói về cơ hội đổi đời chị Lan cho biết, đi lên từ hai bàn tay trắng năm 2017, dốc hết vốn liếng, tài sản của gia đình mạnh dạn đầu tư trồng 1,5ha sầu riêng đến nay, nhờ giá thu mua cao, ổn định kinh tế gia đình đã không còn phải lo đến việc ăn bửa nay lo bửa mai hay là lo về các khoản học phí của con cái như trước kia.

Bên cạnh đó, chị Lan còn mạnh dạn mở rộng diện tích, trồng xen canh cây sầu riêng với cây cà phê và cây tiêu mỗi năm giúp gia đình chị thu về khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ngoài thời gian tập trung canh tác, chị còn đi thăm quan, học hỏi và chắt lọc từ các mô hình kinh tế ở một số nơi, nhận thấy đất đai ở đây màu mỡ, phù hợp trồng cây ăn trái, nhiều gia đình mạnh dạn chuyển hướng sang trồng cây sầu riêng chuyên canh với hy vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nhờ đầu tư chăm bón vườn cây đúng kỹ thuật, áp dụng kỷ thuật nên vườn sầu riêng khỏe mạnh phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh và cho năng suất cao, mang về tiền tỷ mỗi vụ mùa.

Những ngày đầu tháng 9, tại khắp các địa phương của tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng nhộn nhịp cảnh thu hái, mua bán, chế biến sầu riêng. Địa phương này hiện có hơn 15.000ha sầu riêng, chiếm 17,6% diện tích của cả nước.

Ghi nhận tại các xã Pơng Drang, Krông Búk, Cư Pơng…, giá sầu riêng đang được thương lái, doanh nghiệp đặt cọc, thu mua tại vườn dao động trên 70.000 đồng/kg, có thời điểm thương lái mua từ hơn so với những năm trước.

Với mức giá như hiện nay, người trồng sầu riêng rất phấn khởi vì trừ đi chi phí sản xuất, cây nông sản này mang lại lợi nhuận khoảng 35.000 đến 45.000 đồng/kg, số tiền lãi thu được từ một kg sầu riêng là khá cao.

“Những ngày qua, thương lái đến liên hệ để "bao tiêu" vườn sầu riêng của gia đình, dân buôn đua nhau tăng giá. Năm nay, ước tính gia đình thu về được hơn 1,1 tỷ từ 14 tấn sầu riêng, gia đình rất mừng” chị Lan cho biết.

Bắt nhịp với xu thế chung của thị trường hiện nay, nông dân các xã cũng không ngừng đổi mới, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chú trọng cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao, cải thiện thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh việc được giá, vụ mùa năm nay sản lượng cũng tăng khoảng từ 100 đến 130kg/cây, năm nay giá sầu riêng đầu vụ cao, nông dân lãi lớn nên rất phấn khởi, không chỉ được mùa mà còn được cả giá nên người trồng sầu riêng có thêm động lực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất.

Niềm vui từ những vụ sầu riêng sẽ được duy trì bền vững

Nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chính trong phát triển kinh tế, từ đó đã cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao.Với mục tiêu phát triển hơn nữa cả về chất lượng và sản lượng sầu riêng, thời gian tới, Đắk Lắk sẽ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật; thực hiện sản xuất theo các chứng nhận của một số thị trường tiềm năng, đăng ký các mã vùng trồng theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi doanh nghiệp có kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu cây ăn quả đầu tư tại địa bàn huyện.

Sầu riêng là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk Ảnh: Trúc Lam

Đắk Lắk hiện có hơn 41.000ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000ha đang cho thu hoạch. Năm 2026, sản lượng sầu riêng của tỉnh được dự báo đạt khoảng 500.000 tấn.

Sầu riêng là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk, đóng góp quan trọng vào giá trị xuất khẩu của địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh đạt hơn 1,1 tỷ USD.

Toàn tỉnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng chất lượng, kiểm soát sản xuất và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Trên thực tế, lợi nhuận từ cây sầu riêng ở Đắk Lắk đã tạo ra sức hút lớn. Việc đầu tư mở rộng diện tích loại cây này để gia tăng thu nhập là nhu cầu chính đáng của nông dân. Tuy nhiên, để thực sự hiệu quả, người dân nên tuân thủ định hướng từ cơ quan chức năng, các chuyên gia nông nghiệp cũng như quy luật thị trường. Có như vậy, niềm vui từ những vụ sầu riêng sẽ được duy trì bền vững.

Lợi nhuận từ cây sầu riêng ở Đắk Lắk đã tạo ra sức hút lớn. Ảnh Trúc Lam

Theo chuyên gia nông nghiệp, cây sầu riêng đã giúp bà con nông dân thoát nghèo hiệu quả và bền vững, bởi đầu tư vào sầu riêng không lớn như các loại trái cây khác. 1ha sầu riêng chỉ đầu tư khoảng 150 triệu đồng, thu nhập lên tới trên 800 triệu đồng. Với con đường xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đang rộng mở như hiện nay, ngành hàng sầu riêng chắc chắn góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhà vườn ngày càng nâng cao.